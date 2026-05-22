Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trẻ em đối thoại với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Thái Thịnh

TPO - Sáng 22/5, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị - Văn hoá phường Đoàn Kết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp với tổ chức Plan international vùng Lai Châu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em năm 2026.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo nghiên cứu một số vấn đề trẻ em quan tâm. Theo đó, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em ngày càng được mở rộng, trong đó mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối quan trọng giữa trẻ em với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trẻ em hiện nay vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trẻ em cũng đứng trước nhiều nguy cơ như bạo lực học đường, xâm hại trên môi trường mạng, tai nạn thương tích, đuối nước…​

z7852408900208-05bb0adc45e06344729ebd7b236e4bdf.jpg
z7852408834163-ed7a49cb5c73d264c8fecf0d43351348.jpg
Trẻ em các dân tộc tỉnh Lai Châu đề đạt những ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Chương trình đối thoại năm nay lựa chọn nhiều nội dung rất thiết thực, gần gũi với đời sống trẻ em. Nhiều ý kiến của các em xoay quanh các nội dung: Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho trẻ em trong kỷ nguyên số; Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; Phòng, chống tảo hôn và bảo vệ quyền được học tập, phát triển của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở những câu hỏi của các em thiếu niên, nhi đồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành liên quan đã trả lời, giải đáp ngay tại Hội nghị.

z7852408914967-35dd4b420959a8d425c5f8cfb55b5852.jpg
z7852408924246-d03c6f715d62815f073b765c00099ab3.jpg
z7852408939649-0548289d4838cd1b7666a5622eb5ed41.jpg
z7852408957901-9a84a45c912d40a8183990318da8fd8b.jpg
Đại diện các sở, ngành, đơn vị trả lời, giải đáp những kiến nghị của trẻ em

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã đánh giá cao những ý kiến, câu hỏi của các cháu thiếu nhi. Nhiều nội dung được các cháu đặt ra rất cụ thể, thiết thực, sát thực tế. Có những ý kiến thể hiện sự quan tâm, trăn trở đối với các vấn đề của cộng đồng, những khó khăn mà trẻ em đang gặp phải trong học tập, sinh hoạt hằng ngày. Ông Hoàng Quốc Khánh cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tỉnh đã trả lời, giải đáp những ý kiến kiến nghị của các em một cách thấu đáo.

z7852408788860-637a3b53e9fb2037ae6290177f144664.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh

Thông qua các diễn đàn, hoạt động đối thoại, nhiều ý kiến, đề xuất của trẻ em đã được ghi nhận, tiếp thu và từng bước cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực. Những chia sẻ chân thành, trách nhiệm của các cháu không chỉ giúp các cấp, các ngành hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của trẻ em mà còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu cùng các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến trẻ em; góp phần bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em và tạo điều kiện cho các cháu được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Thái Thịnh
#hỗ trợ trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe