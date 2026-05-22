Trẻ em đối thoại với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo nghiên cứu một số vấn đề trẻ em quan tâm. Theo đó, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em ngày càng được mở rộng, trong đó mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối quan trọng giữa trẻ em với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trẻ em hiện nay vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trẻ em cũng đứng trước nhiều nguy cơ như bạo lực học đường, xâm hại trên môi trường mạng, tai nạn thương tích, đuối nước…​

Trẻ em các dân tộc tỉnh Lai Châu đề đạt những ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Chương trình đối thoại năm nay lựa chọn nhiều nội dung rất thiết thực, gần gũi với đời sống trẻ em. Nhiều ý kiến của các em xoay quanh các nội dung: Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho trẻ em trong kỷ nguyên số; Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; Phòng, chống tảo hôn và bảo vệ quyền được học tập, phát triển của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở những câu hỏi của các em thiếu niên, nhi đồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành liên quan đã trả lời, giải đáp ngay tại Hội nghị.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị trả lời, giải đáp những kiến nghị của trẻ em

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã đánh giá cao những ý kiến, câu hỏi của các cháu thiếu nhi. Nhiều nội dung được các cháu đặt ra rất cụ thể, thiết thực, sát thực tế. Có những ý kiến thể hiện sự quan tâm, trăn trở đối với các vấn đề của cộng đồng, những khó khăn mà trẻ em đang gặp phải trong học tập, sinh hoạt hằng ngày. Ông Hoàng Quốc Khánh cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tỉnh đã trả lời, giải đáp những ý kiến kiến nghị của các em một cách thấu đáo.

Ông Hoàng Quốc Khánh

Thông qua các diễn đàn, hoạt động đối thoại, nhiều ý kiến, đề xuất của trẻ em đã được ghi nhận, tiếp thu và từng bước cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực. Những chia sẻ chân thành, trách nhiệm của các cháu không chỉ giúp các cấp, các ngành hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của trẻ em mà còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu cùng các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến trẻ em; góp phần bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em và tạo điều kiện cho các cháu được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.