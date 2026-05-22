Chị Nguyễn Thị Phương Thúy làm Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên

TPO - Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên.

Chiều 22/5, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ dưới sự chủ trì của ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Thúy nhận nhiệm vụ thay ông Nguyễn Xuân Đức, người trước đó đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An từ ngày 28/2.

Cùng đợt này, ông Võ Minh Thế - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An - được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay người tiền nhiệm là ông Dương Đình Chỉnh đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh - được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hợp Minh; thay người tiền nhiệm là ông Vũ Tuấn Dũng đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Hội nghị cũng công bố bổ nhiệm ông Hồ Đức Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh - giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu đối các cán bộ được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy các xã Đông Lộc, Kim Liên và Hợp Minh nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ được điều động, bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.