100 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức sĩ tử

Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh triển khai 100 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 5.000 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Các đội hình được bố trí đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, bảo đảm hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa đi thăm, tặng quà và động viên các đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi Trường THPT Hoa Lư A và Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (phường Hoa Lư), trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2026 - 2027.

Tại các điểm đến thăm, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; đồng thời động viên lực lượng tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Ninh Bình thăm, động viên các đội hình tình nguyện.

Ở các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức hướng dẫn sơ đồ phòng thi, hỗ trợ gửi đồ, phát nước uống miễn phí, quạt tay, dụng cụ học tập, phối hợp phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự khu vực cổng trường.

Ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt để hỗ trợ thí sinh với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ thân thiện, nhiệt tình. Nhiều đội hình còn tổ chức các “điểm hỗ trợ xanh”, hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh và người nhà làm tại các điểm thi Trường THPT Hoa Lư A và Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (phường Hoa Lư) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2026 - 2027.

Theo anh Trần Ngọc Nam, chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên của tuổi trẻ mà còn thể hiện tinh thần xung kích, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với học sinh trước những dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Trong thời gian cao điểm sắp tới, anh Nam đề nghị, các đội hình tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, nhà trường để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Hiện Ninh Bình đã tổ chức vận động được trên 100 nghìn chai nước; hơn 50 nghìn bút bi cho thí sinh dự thi; tặng gần 6 nghìn chiếc áo thanh niên Việt Nam, hơn 30 nghìn quạt cầm tay, sữa, suất ăn nhẹ miễn phí và lên phương án thành lập 50 điểm coi xe miễn phí đảm bảo cho trên 300 xe/ngày.

