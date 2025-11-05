Đề xuất tăng nặng xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất mức phạt cao nhất lên đến 1 tỷ đồng với chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho người mua nhà và các sàn giao dịch ký hợp đồng với môi giới không đủ điều kiện, lên gần nửa tỷ đồng.

Tại dự thảo Nghị định 16 sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho bên mua, thuê mua nhà ở theo quy định sẽ bị xử phạt tùy theo thời gian và quy mô vi phạm.

Cụ thể, từ sau 50 ngày đến 6 tháng phạt từ 30-50 triệu đồng đối với dự án dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; từ 50-80 triệu đồng đối với 50 đến dưới 200 căn; từ 80-160 triệu đồng đối với từ 200 căn trở lên.

Từ 6-12 tháng đề nghị phạt từ 160-200 triệu đồng đối với dưới 50 căn; từ 200-300 triệu đồng đối với 50 đến dưới 200 căn; từ 300-500 triệu đồng với từ 200 căn trở lên.

Từ 12 tháng trở lên, phạt từ 200-300 triệu đồng với dưới 50 căn; từ 300-500 triệu đồng với 50 đến dưới 200 căn và 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từ 200 căn trở lên.

Chậm làm sổ đỏ cư dân có thể phạt cao nhất lên tới 1 tỷ đồng.

Các mức xử phạt cũng tăng từ 2-3 lần so với quy định cũ. Thời gian vi phạm được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ, nhà ở riêng lẻ cho bên mua, hoặc từ ngày bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm; nếu chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn quy định, thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Cũng theo dự thảo sửa đổi Nghị định 16, Bộ Xây dựng cũng đề xuất mức phạt cao hơn cho các sàn giao dịch và cá nhân môi giới không đáp ứng điều kiện hoạt động.

Cụ thể, sàn giao dịch bất động sản sẽ bị phạt từ 200-400 triệu đồng nếu hoạt động không có giấy phép, ký hợp đồng với môi giới không đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Những sàn đưa bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh lên sàn có thể chịu mức phạt từ 400-600 triệu đồng. Ngoài ra, sàn vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3-6 tháng.

Với cá nhân môi giới, mức phạt từ 40-60 triệu đồng với hành vi hành nghề không đáp ứng điều kiện theo quy định hoặc trực tiếp tư vấn khi không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp.

Ngoài ra, các vi phạm liên quan đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới cũng sẽ chịu mức phạt từ 20-180 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm.

Như vậy, so với quy định cũ, dự thảo sửa đổi đã tăng mạnh mức xử phạt đối với sàn giao dịch bất động sản từ 2-4 lần.

Dự thảo cũng đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm lưu trữ hồ sơ giao dịch, công khai quy trình hoạt động, gửi văn bản thông báo cơ quan quản lý, đảm bảo đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ báo cáo, thay thế người quản lý, niêm yết thông tin hoặc ký hợp đồng với cá nhân đủ điều kiện. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, sàn còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp đã thu.