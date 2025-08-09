Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM lập 19 đội kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng sau hợp nhất địa giới, Sở Xây dựng TPHCM đã bố trí 19 đội kiểm tra chuyên ngành tại các địa bàn mới, chia nhỏ thành nhiều tổ về tận xã/phường để giám sát, lập biên bản và tham mưu xử lý vi phạm.

Giám sát trật tự xây dựng

Thông tin được đại diện Sở Xây dựng báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 diễn ra vào sáng 9/8.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã bố trí 19 đội kiểm tra chuyên ngành tại các địa bàn mới gồm Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ.

"Mỗi đội phụ trách một khu vực rộng, tiếp tục chia thành các tổ nhỏ về tận xã/phường để giám sát, phát hiện, lập biên bản và tham mưu xử lý vi phạm. Mỗi tổ giám sát có khoảng 3–4 cán bộ, được luân phiên thay đổi nhằm tránh tình trạng cố định vị trí phụ trách", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

9-8-2025-hop-ktxh-toan-canh.jpg
Toàn cảnh phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TPHCM

Các đội kiểm tra phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ sở như tổ dân phố, khu phố, Phòng Kinh tế – Hạ tầng. Một số xã/phường đã xây dựng cơ chế phát hiện, kiểm tra khá bài bản, có quy chế rõ ràng. Thời gian tới, Sở sẽ ban hành hướng dẫn phân cấp, phân quyền để lực lượng này hoạt động thuận lợi, xử lý kịp thời và triệt để vi phạm.

Song song với công tác kiểm tra, TPHCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Sở Xây dựng đang rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý, yêu cầu các dự án nhà ở thương mại dành 20% quỹ đất cho NOXH. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành khoảng 6.300 căn NOXH và dự kiến cấp phép xây dựng cho khoảng 22 dự án với quy mô 20.000 căn.

Với công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đơn vị đang kiểm định lại các công trình xây trước năm 1994, ước tính trên 500 chung cư. Sau khi phân loại, các chung cư cần phá dỡ sẽ được tham mưu triển khai thủ tục xây dựng lại.

Điều chỉnh quy hoạch chung sau hợp nhất địa giới

Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung sau hợp nhất địa giới, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, dự kiến trình chủ trương trong tuần tới. Do thủ tục đấu thầu tư vấn kéo dài, trong cuộc họp vừa qua, lãnh đạo UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian, gộp các bước từ nhiệm vụ đến đồ án, chờ chỉ đạo từ Chính phủ.

9-8-2025-hop-ktxh-diem-cau.jpg
Đại biểu tham dự phiên họp tại các điểm cầu xã, phường, đặc khu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TPHCM

Với quy hoạch phân khu, Sở đã hướng dẫn rõ thẩm quyền: Nếu liên quan từ hai xã/phường trở lên sau sáp nhập, cấp thành phố sẽ thẩm định, phê duyệt; nếu chỉ trong một xã/phường, việc lập, thẩm định và trình duyệt thuộc cấp xã.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Sở Xây dựng đang quản lý khoảng 80 dự án giao thông đường bộ (29 dự án nhóm A). Đơn vị đã trình chủ trương 8 dự án, các dự án còn lại đang lập hồ sơ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025. Về đường sắt đô thị, TPHCM đang lập kế hoạch xây dựng 7 tuyến đường sắt đô thị, với mục tiêu hoàn thành 100 km vào năm 2030 và 355 km vào năm 2035.

Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TP mới sau sáp nhập, ngày 8/8, Sở đã ký Tờ trình gửi UBND và HĐND TPHCM, hoàn thiện theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó quy định rõ phương án bố trí nhà và mức hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Anh Nhàn
#nhà ở xã hội TPHCM #cải tạo chung cư cũ #quy hoạch đô thị TPHCM #quỹ đất phát triển nhà ở #dự án nhà ở thương mại TPHCM #chính sách hỗ trợ nhà ở #đầu tư phát triển NOXH #quy hoạch phân khu TPHCM #giao thông đô thị TPHCM #kiểm tra trật tự xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục