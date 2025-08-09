TPHCM lập 19 đội kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

TPO - Để siết chặt kỷ cương trật tự xây dựng sau hợp nhất địa giới, Sở Xây dựng TPHCM đã bố trí 19 đội kiểm tra chuyên ngành tại các địa bàn mới, chia nhỏ thành nhiều tổ về tận xã/phường để giám sát, lập biên bản và tham mưu xử lý vi phạm.

Giám sát trật tự xây dựng

Thông tin được đại diện Sở Xây dựng báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 diễn ra vào sáng 9/8.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã bố trí 19 đội kiểm tra chuyên ngành tại các địa bàn mới gồm Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ.

"Mỗi đội phụ trách một khu vực rộng, tiếp tục chia thành các tổ nhỏ về tận xã/phường để giám sát, phát hiện, lập biên bản và tham mưu xử lý vi phạm. Mỗi tổ giám sát có khoảng 3–4 cán bộ, được luân phiên thay đổi nhằm tránh tình trạng cố định vị trí phụ trách", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Toàn cảnh phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TPHCM

Các đội kiểm tra phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ sở như tổ dân phố, khu phố, Phòng Kinh tế – Hạ tầng. Một số xã/phường đã xây dựng cơ chế phát hiện, kiểm tra khá bài bản, có quy chế rõ ràng. Thời gian tới, Sở sẽ ban hành hướng dẫn phân cấp, phân quyền để lực lượng này hoạt động thuận lợi, xử lý kịp thời và triệt để vi phạm.

Song song với công tác kiểm tra, TPHCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Sở Xây dựng đang rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý, yêu cầu các dự án nhà ở thương mại dành 20% quỹ đất cho NOXH. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành khoảng 6.300 căn NOXH và dự kiến cấp phép xây dựng cho khoảng 22 dự án với quy mô 20.000 căn.

Với công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đơn vị đang kiểm định lại các công trình xây trước năm 1994, ước tính trên 500 chung cư. Sau khi phân loại, các chung cư cần phá dỡ sẽ được tham mưu triển khai thủ tục xây dựng lại.

Điều chỉnh quy hoạch chung sau hợp nhất địa giới

Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung sau hợp nhất địa giới, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, dự kiến trình chủ trương trong tuần tới. Do thủ tục đấu thầu tư vấn kéo dài, trong cuộc họp vừa qua, lãnh đạo UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian, gộp các bước từ nhiệm vụ đến đồ án, chờ chỉ đạo từ Chính phủ.

Đại biểu tham dự phiên họp tại các điểm cầu xã, phường, đặc khu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TPHCM

Với quy hoạch phân khu, Sở đã hướng dẫn rõ thẩm quyền: Nếu liên quan từ hai xã/phường trở lên sau sáp nhập, cấp thành phố sẽ thẩm định, phê duyệt; nếu chỉ trong một xã/phường, việc lập, thẩm định và trình duyệt thuộc cấp xã.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Sở Xây dựng đang quản lý khoảng 80 dự án giao thông đường bộ (29 dự án nhóm A). Đơn vị đã trình chủ trương 8 dự án, các dự án còn lại đang lập hồ sơ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025. Về đường sắt đô thị, TPHCM đang lập kế hoạch xây dựng 7 tuyến đường sắt đô thị, với mục tiêu hoàn thành 100 km vào năm 2030 và 355 km vào năm 2035.

Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TP mới sau sáp nhập, ngày 8/8, Sở đã ký Tờ trình gửi UBND và HĐND TPHCM, hoàn thiện theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó quy định rõ phương án bố trí nhà và mức hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng.