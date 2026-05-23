Nam sinh lớp 10 ở Huế tử vong khi tắm sông

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn xuống tắm tại sông Ô Lâu ở phường Phong Điền (TP. Huế), một nam sinh lớp 10 không may bị đuối nước tử vong.

Chiều 23/5, ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền, TP. Huế xác nhận với phóng viên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 10 tử vong.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn học sinh bị đuối nước khi tắm sông tại phường Phong Điền, TP. Huế.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, một nhóm 6 học sinh khối 10 Trường THPT Phong Điền (phường Phong Điền) đến chơi tại nhà một người bạn ở tổ dân phố Huỳnh Trúc, phường Phong Điền.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau ra khu vực sông Ô Lâu thuộc tổ dân phố Huỳnh Trúc để tắm tự phát. Trong lúc tắm và bơi qua sông, em Phạm Minh T. (SN 2010, trú tại tổ dân phố Quảng Lợi, phường Phong Điền) không may bị đuối nước.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy cách khu vực em T. gặp nạn không xa.

Công an phường Phong Điền phối hợp Viện KSND khu vực 3 TP. Huế cùng Trung tâm Giám định pháp y thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.