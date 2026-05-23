TPHCM, Đồng Nai phá hàng loạt đường dây kinh doanh 'hàng hiệu' giả mạo quy mô lớn

TPO - Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hai vụ việc tương tự khác cũng đang được cơ quan chức năng TP Đồng Nai xử lý.

Trong đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để phục vụ điều tra.

Vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Trước đó vào ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại số 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… gồm quần áo, giày dép, túi xách và đồng hồ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết hơn 1,079 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Một số tang vật tại hiện trường (ảnh:CACC)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My đã nhập hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, sau đó bán trực tiếp tại cửa hàng và phân phối qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính.

Dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai thông tin đang tiến hành xử lý 2 cửa hàng kinh doanh theo quy định về sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, ngày 19/5/2026, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh quần áo, giày dép tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai kiểm tra hàng hóa tại một cửa hàng thời trang trên địa bàn

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tổng số lượng 734 sản phẩm là quần áo, giày dép các loại mang nhãn hiệu GUCCI; LACOSTE; LOUIS VUITTON, BURBERRY có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI; LACOSTE; LOUIS VUITTON, BURBERRY đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số sản phẩm trên chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 363 triệu đồng.

Một số sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh quần áo, giày dép tại phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Đoàn kiểm tra phát hiện tổng số lượng 670 sản phẩm các loại là áo, giày dép các loại mang nhãn hiệu Burberry, Lacoste, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana (D&G), Hermes, Balenciaga, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Burberry, Lacoste, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana (D&G), Hermes, Balenciaga đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 285 triệu đồng.

Cả 2 vụ việc trên đã được các Đoàn kiểm tra lập biên bản và tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.