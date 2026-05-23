Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM, Đồng Nai phá hàng loạt đường dây kinh doanh 'hàng hiệu' giả mạo quy mô lớn

Nguyễn Dũng - Văn Quân

TPO - Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hai vụ việc tương tự khác cũng đang được cơ quan chức năng TP Đồng Nai xử lý.

Ngày 23/5, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa triệt phá một đường dây kinh doanh hàng hiệu giả mạo quy mô lớn, khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trong đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để phục vụ điều tra.

2aoboqyfr2ra6oo4kfbxkjtlwdxu3oqypk4cozc8.jpg
Vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Trước đó vào ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại số 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… gồm quần áo, giày dép, túi xách và đồng hồ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết hơn 1,079 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

ddc68d55a37822267b69.jpg
Một số tang vật tại hiện trường (ảnh:CACC)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My đã nhập hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, sau đó bán trực tiếp tại cửa hàng và phân phối qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính.

Dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai thông tin đang tiến hành xử lý 2 cửa hàng kinh doanh theo quy định về sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, ngày 19/5/2026, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh quần áo, giày dép tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

anh-man-hinh-2026-05-23-luc-134948.png
Lực lượng chức năng TP Đồng Nai kiểm tra hàng hóa tại một cửa hàng thời trang trên địa bàn

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tổng số lượng 734 sản phẩm là quần áo, giày dép các loại mang nhãn hiệu GUCCI; LACOSTE; LOUIS VUITTON, BURBERRY có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI; LACOSTE; LOUIS VUITTON, BURBERRY đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số sản phẩm trên chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 363 triệu đồng.

anh-man-hinh-2026-05-23-luc-141135.png
Một số sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh quần áo, giày dép tại phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Đoàn kiểm tra phát hiện tổng số lượng 670 sản phẩm các loại là áo, giày dép các loại mang nhãn hiệu Burberry, Lacoste, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana (D&G), Hermes, Balenciaga, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Burberry, Lacoste, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana (D&G), Hermes, Balenciaga đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 285 triệu đồng.

Cả 2 vụ việc trên đã được các Đoàn kiểm tra lập biên bản và tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng - Văn Quân
#hàng hiệu #đồng nai #giả mạo #quần áo #giày dép #kiểm tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe