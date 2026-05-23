Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cặp vợ chồng chiếm đoạt 29 tỷ từ lừa bán nhà, đất của doanh nghiệp quốc phòng lĩnh 27 năm tù

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc lừa đảo bán nhà ở xã hội "suất ngoại giao", đôi vợ chồng Bùi Việt Quân và Trần Thị Thanh Tâm, bị tòa phạt 27 năm tù.

Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Việt Quân (SN 1982, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) mức án 20 năm tù và Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990, vợ Quân) lĩnh 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội, bị cáo Đặng Trịnh Lan Anh (SN 1971, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị phạt 20 năm tù và Đoàn Trung (SN 1990, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) bị phạt 13 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (MHDI) Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư các dự án: Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũ; Dự án khu nhà ở gia đình của Quân khu 3, tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái cũ, tỉnh Quảng Ninh; Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ sĩ quan Vùng 3 - Quân chủng Hải Quân - Bộ Quốc phòng tại lô T9A - khu quy hoạch số 7 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá M.H. từng làm Chủ nhiệm Chính trị của MHDI nằm trong Ban thường vụ doanh nghiệp nên nắm được thông tin về các dự án.

Năm 2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông H., vợ chồng Bùi Việt Quân đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua các suất nhà, đất tại 3 dự án trên với giá ưu đãi, chênh 2 triệu đồng/m2 so với giá gốc.

screen-shot-2026-05-23-at-134649.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong số các bị hại có anh K. (đại diện Công ty Công nghiệp và đô thị Giao Thủy) tham gia đặt cọc mua suất nhà đất sau lời chào mời của Quân. Để anh K. tin tưởng, Quân giới thiệu mình làm việc ở Văn phòng Chính phủ nên có nhiều quan hệ. Tháng 5/2021, anh K. được Quân trực tiếp dẫn đến gặp ông M.H. để trao đổi, đặt vấn đề mua các suất đất trong dự án.

Trong cuộc gặp, ông H. chỉ nêu một số thông tin về 3 dự án, không biết cụ thể việc bán ra như thế nào. Tuy vậy, anh K. vẫn tin tưởng, chuyển khoản tổng số hơn 17 tỷ đồng cho Quân và ký một số văn bản thỏa thuận.

Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Quân đều chưa biết cụ thể dự án được bán ra như thế nào nhưng vẫn ký văn bản thỏa thuận với anh K. để đặt cọc mua nhà đất tại 3 dự án nêu trên.

Đến giữa năm 2023, MHDI bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cán bộ chiến sỹ được cấp nhà, đất tại các dự án trên và có các hoạt động mua bán nhưng không có các suất nhà bán cho anh K. như thỏa thuận. Anh K. đã nhiều lần liên hệ đòi lại tiền nhưng Quân và Tâm trốn tránh. Do đó, anh K. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Quân.

Ngoài hành vi trên, bị cáo Quân còn lừa bị cáo Đặng Trịnh Lan Anh mua các suất đất, nhà tại 3 dự án của quân đội. Cơ quan tố tụng cho hay, Lan Anh dù mới được Quân chào mời nhưng đã cùng Đoàn Trung sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để mời chào những người khác mua lại với giá ưu đãi.

Thực tế, Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long không liên quan gì đến dự án ở Móng Cái và không liên doanh liên kết gì với chủ đầu tư là MHDI. Song Lan Anh và Đoàn Trung vẫn ký 11 thỏa thuận đặt cọc với nhiều người để nhận tổng số gần 25 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, Lan Anh đưa 11,9 tỷ đồng cho bị cáo Quân để đặt cọc 120 lô đất của dự án Móng Cái. Số còn lại, Lan Anh và Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Đại tá M.H. không làm việc trực tiếp, không cam kết giúp đỡ việc mua nhà đất tại các dự án của MHDI và cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi lừa đảo của nhóm bị cáo nên không xử lý.

​​

Hoàng An
#Lừa bán nhà ở xã hội #Suất ngoại giao #Đôi vợ chồng lừa đảo #Bùi Việt Quân #Lừa đảo #Nhà ở xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe