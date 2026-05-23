Cặp vợ chồng chiếm đoạt 29 tỷ từ lừa bán nhà, đất của doanh nghiệp quốc phòng lĩnh 27 năm tù

TPO - Với cáo buộc lừa đảo bán nhà ở xã hội "suất ngoại giao", đôi vợ chồng Bùi Việt Quân và Trần Thị Thanh Tâm, bị tòa phạt 27 năm tù.

Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Việt Quân (SN 1982, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) mức án 20 năm tù và Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990, vợ Quân) lĩnh 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội, bị cáo Đặng Trịnh Lan Anh (SN 1971, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị phạt 20 năm tù và Đoàn Trung (SN 1990, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) bị phạt 13 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (MHDI) Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư các dự án: Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũ; Dự án khu nhà ở gia đình của Quân khu 3, tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái cũ, tỉnh Quảng Ninh; Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ sĩ quan Vùng 3 - Quân chủng Hải Quân - Bộ Quốc phòng tại lô T9A - khu quy hoạch số 7 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá M.H. từng làm Chủ nhiệm Chính trị của MHDI nằm trong Ban thường vụ doanh nghiệp nên nắm được thông tin về các dự án.

Năm 2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông H., vợ chồng Bùi Việt Quân đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua các suất nhà, đất tại 3 dự án trên với giá ưu đãi, chênh 2 triệu đồng/m2 so với giá gốc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong số các bị hại có anh K. (đại diện Công ty Công nghiệp và đô thị Giao Thủy) tham gia đặt cọc mua suất nhà đất sau lời chào mời của Quân. Để anh K. tin tưởng, Quân giới thiệu mình làm việc ở Văn phòng Chính phủ nên có nhiều quan hệ. Tháng 5/2021, anh K. được Quân trực tiếp dẫn đến gặp ông M.H. để trao đổi, đặt vấn đề mua các suất đất trong dự án.

Trong cuộc gặp, ông H. chỉ nêu một số thông tin về 3 dự án, không biết cụ thể việc bán ra như thế nào. Tuy vậy, anh K. vẫn tin tưởng, chuyển khoản tổng số hơn 17 tỷ đồng cho Quân và ký một số văn bản thỏa thuận.

Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Quân đều chưa biết cụ thể dự án được bán ra như thế nào nhưng vẫn ký văn bản thỏa thuận với anh K. để đặt cọc mua nhà đất tại 3 dự án nêu trên.

Đến giữa năm 2023, MHDI bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cán bộ chiến sỹ được cấp nhà, đất tại các dự án trên và có các hoạt động mua bán nhưng không có các suất nhà bán cho anh K. như thỏa thuận. Anh K. đã nhiều lần liên hệ đòi lại tiền nhưng Quân và Tâm trốn tránh. Do đó, anh K. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Quân.

Ngoài hành vi trên, bị cáo Quân còn lừa bị cáo Đặng Trịnh Lan Anh mua các suất đất, nhà tại 3 dự án của quân đội. Cơ quan tố tụng cho hay, Lan Anh dù mới được Quân chào mời nhưng đã cùng Đoàn Trung sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để mời chào những người khác mua lại với giá ưu đãi.

Thực tế, Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long không liên quan gì đến dự án ở Móng Cái và không liên doanh liên kết gì với chủ đầu tư là MHDI. Song Lan Anh và Đoàn Trung vẫn ký 11 thỏa thuận đặt cọc với nhiều người để nhận tổng số gần 25 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, Lan Anh đưa 11,9 tỷ đồng cho bị cáo Quân để đặt cọc 120 lô đất của dự án Móng Cái. Số còn lại, Lan Anh và Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Đại tá M.H. không làm việc trực tiếp, không cam kết giúp đỡ việc mua nhà đất tại các dự án của MHDI và cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi lừa đảo của nhóm bị cáo nên không xử lý.

​​