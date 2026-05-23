Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' ở Đà Lạt, thu giữ nhiều loại ma túy mới

Thái Lâm

TPO - Từ một vụ sử dụng ma tuý nhỏ lẻ, Công an tỉnh Lâm Đồng lần theo dấu vết, triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh hoạt động tại Đà Lạt và thu giữ khoảng 1kg Ketamine cùng nhiều loại ma túy mới.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh trên địa bàn Đà Lạt và thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Hoà (bên trái) và Trung tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, chuyên án được mở rộng từ vụ bắt giữ Lê Hoàng Anh Tuấn tại một căn phòng trong hẻm đường Phan Đình Giót (phường Cam Ly - Đà Lạt) vào ngày 27/1. Sau đó, Tuấn bị khởi tố về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định phía sau Tuấn là một đường dây ma túy có quy mô lớn, do Trương Ngọc Hòa (SN 1991, quê Ninh Bình) cầm đầu. Sau nhiều tháng theo dõi, đến giữa tháng 5/2026, ban chuyên án xác định nhóm này vừa đưa một lượng lớn ma túy về Đà Lạt để tiêu thụ nên triển khai đồng loạt các mũi trinh sát.

Sáng 19/5, lực lượng công an đột kích một phòng trọ trên đường Cao Thắng (phường Lang Biang - Đà Lạt) và bắt giữ Nguyễn Đức Thiện (SN 2005, quê xã Lâm Hà). Từ lời khai của đối tượng, công an tiếp tục khám xét căn nhà số 42A Cao Thắng, bắt quả tang Lê Nhật Huy (SN 1995) và Trịnh Đức Phong (SN 2004) đang có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Lâm Đồng thu giữ khoảng 1kg Ketamine tại hiện trường.

Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Ngọc Hòa và Trịnh Thành Trung (SN 1992, quê TP.Cần Thơ) tại một căn nhà thuê trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Cam Ly - Đà Lạt). Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ khoảng 1kg ma túy Ketamine, 20 viên thuốc lắc, 37 gói ma túy 'nước vui', hơn 51 triệu đồ cùng nhiều tài liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, 'nước vui' là dạng ma túy pha trộn mới, có tính chất độc hại và đang xuất hiện trong giới trẻ thời gian gần đây. Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

