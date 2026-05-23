Sạp hàng nửa kín, nửa hở ở những 'thiên đường mua sắm' TPHCM

TPO - Hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp tại TPHCM, đặc biệt là tại các “thiên đường mua sắm”. Dù lực lượng chức năng liên tục mở cao điểm kiểm tra, xử lý hàng nghìn sản phẩm vi phạm nhưng người bán vẫn tìm cách đối phó.

Thụt thò buôn bán

Chiều 22/5, sau đợt đột kích bất ngờ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, nhiều khu mua sắm nổi tiếng như chợ Bến Thành, Trung tâm thương mại Saigon Square (phường Bến Thành) trở nên trầm lắng khác thường. Không ít ki-ốt phủ bạt kín mít, nhiều quầy hàng chỉ mở hé cửa để quan sát khách ra vào. Người mua muốn xem hàng phải đứng ngó nghiêng từ bên ngoài, hoặc được kéo nhanh tấm bạt lên để giao dịch rồi đóng lại ngay sau đó.

Một điểm kinh doanh túi xách, ví, dây nịt... trùm kín bạt trong chiều 22/5

Không khí dè chừng xuất hiện tại nhiều khu kinh doanh. Những người cầm điện thoại chụp ảnh hoặc quay phim thường bị theo dõi sát sao. Tại một số khu vực, bảo vệ liên tục quan sát để báo động cho các quầy hàng đóng cửa khi phát hiện nghi vấn.

Tuy nhiên, phía sau những tấm bạt phủ kín, hoạt động mua bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn ra. Quần áo, túi xách, giày dép, vali, mắt kính… mang các thương hiệu nổi tiếng tiếp tục được chào bán với giá chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Nhiều ki-ốt tại Saigon Square đóng cửa trong ngày 22/5, người bán ngồi xung quanh bên ngoài

khi có khách hỏi mua, nhân viên sẽ kéo hé cửa ra bán, sau đó đóng lại ngay

Giữa tháng 5 vừa qua, Đội QLTT số 4 thuộc Chi cục QLTT TPHCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM, cùng công an địa phương tiến hành kiểm tra một điểm kinh doanh tại phường Nhiêu Lộc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 100 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc, chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn hàng hóa theo quy định. Tổng trị giá lô hàng ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Nhiều túi xách "hàng hiệu" nhưng giá chỉ vài trăm nghìn đồng

Theo cơ quan chức năng, chủ cửa hàng thừa nhận biết rõ hàng giả nhưng vẫn kinh doanh do lợi nhuận cao. Để đối phó với lực lượng chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng kín cửa, toàn bộ việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua shipper thay vì bán trực tiếp.

Thực tế cho thấy, các đối tượng kinh doanh hàng giả hiện ngày càng thay đổi phương thức hoạt động. Nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội để giao dịch, thanh toán trực tuyến qua nhiều tài khoản khác nhau và không kinh doanh tại địa điểm cố định nhằm né tránh kiểm tra.

Hàng nghìn sản phẩm vi phạm bị xử lý

Theo Chi cục QLTT TPHCM, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội QLTT số 4 liên tục phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả, hàng nhái với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đội đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm như không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, đặc biệt tại các địa bàn như Trung tâm Thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng.

Lực lượng QLTT TPHCM kiểm tra nhiều ki-ốt kinh doanh thời trang tại Saigon Square

Trong đợt cao điểm từ ngày 7-20/5, Chi cục QLTT TPHCM đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 7.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Đã xử phạt 86 vụ với tổng số tiền phạt là 831 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo Chi cục QLTT TPHCM, trong quá trình kiểm tra và xử lý, các doanh nghiệp, chủ thể quyền và đại diện sở hữu công nghiệp đã phối hợp tích cực trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ nhận diện hàng hóa vi phạm. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM khẳng định, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ luôn là nhóm vi phạm trọng tâm được đơn vị tập trung xử lý.

Nhiều sản phẩm gắn mác thương hiệu nổi tiếng nghi giả, nhái

Theo ông Huy, thời gian tới lực lượng QLTT sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra ở nhiều khâu, đặc biệt là hàng hóa từ biên giới, cảng biển, cảng hàng không vào nội địa. Các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, kho bãi, cơ sở sản xuất và các tuyến đường trọng điểm cũng sẽ được tăng cường giám sát.

“Chúng tôi đã lập danh sách các địa bàn nổi cộm, các trung tâm thương mại, chợ và tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Các đội QLTT cơ động sẽ rà soát các mục tiêu trọng điểm, truy xét nơi xuất phát hàng hóa hoặc kho chứa hàng để kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, ông Huy cho biết.

Siết kiểm tra tại các điểm nóng

Theo Chi cục QLTT TPHCM, để ngăn chặn tình trạng hàng giả và hàng nhái tái diễn, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ và cả ngày nghỉ nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, xử lý đột xuất các điểm kinh doanh nghi vấn.

Chi cục QLTT TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra hàng hóa trong thời gian tới

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với Công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương kiểm tra thường xuyên tại các khu vực nóng như chợ Bến Thành, Saigon Square cùng nhiều điểm kinh doanh nổi cộm khác.

Ngoài hoạt động kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký cam kết không kinh doanh, cất trữ hoặc trưng bày hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đặc biệt, Chi cục QLTT TPHCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc kinh doanh số lượng lớn hàng giả. Với những vụ việc có giá trị hàng hóa vi phạm từ 200 triệu đồng trở lên, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp với lực lượng công an xử lý các hành vi tiếp tay cho việc trốn tránh kiểm tra như sử dụng loa, bộ đàm hoặc thông báo cho các quầy hàng đóng cửa khi có đoàn kiểm tra xuất hiện.