Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhiệt ùn ứ sau một tuần phân luồng linh hoạt

Theo phương án phân luồng được áp dụng từ ngày 15/5, đoạn đường Cộng Hòa từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch được tổ chức lại giao thông theo từng khung giờ nhằm tăng năng lực lưu thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè hai bên được tổ chức lưu thông cố định một chiều theo từng hướng ra - vào thành phố. Trong khi đó, hai làn giữa tim đường sẽ linh hoạt thay đổi chiều lưu thông theo thời điểm trong ngày.

Vào giờ cao điểm sáng, đường Cộng Hòa: hướng từ đường C12 đến Út Tịch (hướng vào trung tâm thành phố) sẽ được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn.

Đến giờ cao điểm chiều, phương án đảo chiều được áp dụng theo hướng từ Út Tịch về C12, sẽ được phân luồng 4 làn để ưu tiên dòng xe ra khỏi trung tâm. Ngoài khung giờ cao điểm, mỗi hướng lưu thông ra - vào thành phố trên đường Cộng Hòa được bố trí 3 làn xe.