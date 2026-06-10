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Pháp luật

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Hà Nội: Xác minh thông tin du khách bị 'chặt chém' 420 nghìn đồng cho 10 chiếc bánh rán

Thanh Hà

TPO - Trên mạng xã hội xôn xao về đoạn clip kèm thông tin về việc du khách nước ngoài bị "chặt chém" khi mua 10 cái bánh rán với giá 420 nghìn đồng tại khu vực phố cổ Hà Nội.

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Hình ảnh cắt từ video.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nam du khách người nước ngoài mua bánh rán của người phụ nữ bán hàng rong tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sau đó, người phụ nữ bỏ 10 cái bánh rán vào túi và đưa cho nam du khách. Khi trả tiền, du khách đưa 500 nghìn đồng nhưng chỉ được trả lại 80 nghìn đồng.

Trong đoạn clip, ngoài số tiền trên, khi mua bánh rán, nam du khách còn đưa thêm cho người phụ nữ bán hàng rong 5 nghìn đồng. Toàn bộ clip được du khách này ghi lại.

Khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc mua 10 cái bánh rán với giá 420 nghìn đồng là quá đắt, do đó, cơ quan chức năng cần xác minh, xử lý nghiêm.

Hiện thông tin về vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thanh Hà
#Xác minh giá bán bánh rán đường phố #Tranh cãi về giá trị thực của món ăn #Vấn đề gian lận trong kinh doanh du lịch #Phản ứng cộng đồng về giá cao #Vai trò cơ quan chức năng trong quản lý

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