Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất

TPO - Đây là đợt tiếp nhận thứ ba tính từ đầu năm 2026, trong đó phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm quy định về cư trú và nhập cư của Mỹ.

Ngày 10/6, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước.

Trước đó, ngày 9/6, Tổ công tác của Công an TPHCM phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, đây là đợt tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất thứ ba kể từ đầu năm 2026. Phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an địa phương liên hệ thân nhân, thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự.

Theo Công an TPHCM, công tác hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về nước vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với người thân, tuổi cao hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với các trường hợp không có người bảo lãnh hoặc không có nơi cư trú ổn định, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các ngành liên quan đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc và hỗ trợ tạm thời.

Thông qua công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất, Công an TPHCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của nước sở tại khi học tập, lao động và cư trú ở nước ngoài; không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Theo cơ quan chức năng, việc tuân thủ pháp luật không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.