Đánh sập 'đế chế' bảo kê của Chành cua 46, khởi tố 17 đối tượng

TPO - Núp bóng doanh nghiệp trung chuyển thủy sản, nhóm đối tượng tại Chành cua 46 (TPHCM) bị cáo buộc dựng "luật ngầm", ép các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng vào kiểm đếm, thu phí trái phép suốt nhiều năm với số tiền cực lớn, gây hoang mang, bất an cho người dân. Chuyên án vừa được Công an TPHCM triệt phá sau 8 tháng điều tra cùng với việc khởi tố bị can 17 đối tượng.

Clip triệt phá "đế chế" Chành cua 46, khởi tố 17 bị can cưỡng đoạt hơn 40 tỷ đồng của Công an TPHCM.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Chành cua 46 (địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TPHCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TPHCM. Tuy nhiên, các đối tượng đã dựng lên "luật ngầm", buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng đến Chành cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng cho mỗi thùng cua.

Công an xác lập chuyên án và phải mất 8 tháng để "bóc gỡ" đường dây tội phạm.

Mỗi ngày, chành này tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu từ 30 đến 90 triệu đồng tiền phí. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm đối tượng lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn mang tính đe dọa, cưỡng ép. Những chủ hàng hoặc đơn vị vận chuyển không tuân thủ "luật ngầm" sẽ bị đập phá phương tiện, gây sự cố trong quá trình vận chuyển hoặc làm hư hỏng hàng hóa nhằm tạo sức ép.

Băng nhóm tội phạm tại cơ quan công an.

Do lo ngại bị trả đũa, nhiều doanh nghiệp và chủ hàng buộc phải chấp nhận đưa hàng về Chành cua 46 để hoạt động kinh doanh được thuận lợi.

Cơ quan điều tra xác định Lâm Bích Dung (SN 1977, ngụ phường Bình Thới) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của Chành cua 46. Chí Tằng Sếnh (SN 1986, ngụ phường Bình Thới) giữ vai trò hỗ trợ quản lý và triển khai các chỉ đạo. Các đối tượng còn lại được phân công theo dõi, thu thập thông tin và giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển nhằm duy trì sự kiểm soát đối với thị trường.

Lâm Bích Dung (SN 1977, ngụ phường Bình Thới) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của Chành cua 46.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản. Điển hình là ngày 21/9/2025, khi phát hiện một xe tải chở cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện, báo cáo cho Lâm Bích Dung. Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm răn đe.

Cơ quan điều tra xác định các vụ việc tương tự đã gây thiệt hại hơn 80 triệu đồng.

Rạng sáng 1/6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai lực lượng triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng; thậm chí sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực và kích động đám đông.

Hung khí nhóm đối tượng dùng để trấn áp, gây áp lực người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, dòng tiền thu lợi bất chính cũng như vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp để thao túng thị trường và trục lợi bất chính.