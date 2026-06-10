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Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Trường Phong

TPO - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng đoàn, đã báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đoàn Kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều chỉnh, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị quân đội bảo đảm "tinh gọn mạnh".

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao năng lực Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Đánh giá về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng 10% trở lên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, các lĩnh vực chiến lược; tham gia nghiên cứu, dự báo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giữ ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm các doanh nghiệp Quân đội đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; tham gia tháo gỡ khó khăn ở những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài; tích cực tham gia thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng, dự án trọng điểm quốc gia; quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm, vừa phục vụ quân sự, quốc phòng vừa góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Quân đội trong việc tham gia phát triển kinh tế đất nước.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 57, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước bằng hệ thống nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Các chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

“Nhiều công trình, sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, nhất là các công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng có khả năng ứng dụng rộng rãi, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư nhìn nhận, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương; gắn với kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng...

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn; khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trên từng lĩnh vực, bảo đảm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trường Phong
#Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang

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