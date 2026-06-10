Việt Nam ghi nhận quan tâm của Mỹ trong xử lý các vấn đề thương mại

TPO - Tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ Chritopher Landau, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam ghi nhận quan tâm của Mỹ trong quá trình xử lý các vấn đề thương mại; cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ Chritopher Landau. Ảnh: Mofa

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Mỹ đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, vượt qua nhiều khó khăn của lịch sử để đạt được những kết quả quan trọng như hiện nay. Hai bên đã từng bước xây dựng nền tảng hợp tác ngày càng ổn định và thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau và cùng hướng tới lợi ích chung. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng là phù hợp với lợi ích của Mỹ cũng như của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam hoan nghênh các đoàn chính quyền, Quốc hội, địa phương và doanh nghiệp Mỹ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tạo thêm động lực cho quan hệ song phương. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các định hướng lớn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Bộ trưởng cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ song phương. Việt Nam ghi nhận các quan tâm của Mỹ trong quá trình xử lý các vấn đề thương mại, đồng thời cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Việt Nam mong muốn cùng Mỹ mở rộng trao đổi thương mại, tạo điều kiện tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng trên cơ sở hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân.... Đây là nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Mỹ, góp phần tạo sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội hai nước đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Buổi tiếp Phó Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Mofa

Mong muốn trao đổi về tầm nhìn dài hạn và triển vọng hợp tác lâu dài

Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Phó Ngoại trưởng Mỹ cho rằng hai nước có nhiều lợi ích tương đồng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh. Ông nhấn mạnh vai trò của ngoại giao và tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở là cơ sở để hai nước hiểu rõ hơn về quan tâm, ưu tiên của mỗi bên, qua đó xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh. Phía Mỹ mong muốn hai bên xử lý tốt vấn đề thương mại, đồng thời trao đổi về tầm nhìn dài hạn và triển vọng hợp tác lâu dài.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi các nước tăng cường đối thoại, hợp tác.

Phó Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại chuyến công tác tới Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza vào tháng 2; cho biết Tổng thống Trump rất trân trọng và cảm ơn sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện, cũng như các nỗ lực của Việt Nam việc góp phần thúc đẩy hòa bình.

Phó Ngoại trưởng Landau đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực; khẳng định Mỹ mong muốn lắng nghe quan điểm của Việt Nam, tăng cường phối hợp với Việt Nam và các đối tác khu vực trên các vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên trao đổi về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên chia sẻ quan điểm về việc quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất không chỉ phục vụ lợi ích của hai nước, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

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