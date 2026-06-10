Việt Nam giúp định hình tầm nhìn ASEAN

TP - Trao đổi với phóng viên ngày 9/6, ba đại sứ tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đang thể hiện vai trò tiên phong trong các cơ chế đối thoại về hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời đóng góp vào việc định hình tầm nhìn tương lai của ASEAN.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt những biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và công nghệ, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba với chủ đề “Định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm” tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và kiến tạo các giải pháp cho những thách thức toàn cầu.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Đánh giá về chủ đề của diễn đàn, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, thông điệp về hòa bình, thịnh vượng và tương lai lấy con người làm trọng tâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, ASEAN với tư cách là một cộng đồng khu vực có thể đóng góp tích cực không chỉ cho hòa bình và phát triển của khu vực mà còn cho toàn thế giới.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cũng nhận định Diễn đàn Tương lai ASEAN đang dần trở thành một sự kiện ngoại giao quan trọng của khu vực. Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng quốc tế từ châu Âu đến nhiều khu vực khác đang làm gia tăng bất ổn toàn cầu, những thông điệp về hợp tác, cởi mở và ổn định được phát đi từ ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân cũng như sự phát triển của khu vực.

Trong khi đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá các thông điệp được đưa ra tại diễn đàn thể hiện tầm nhìn hướng tới tương lai, đặc biệt là mục tiêu xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và cùng nhau định hình những chuẩn mực cho một thế giới tiếp tục vận hành trên nền tảng luật pháp quốc tế.

Mở rộng quan hệ ASEAN với Canada và EU

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier. Ảnh: Thu Loan

Theo Đại sứ Jim Nickel, việc ASEAN và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đánh dấu một bước phát triển quan trọng sau gần 50 năm hai bên thiết lập quan hệ đối thoại. Ông cho rằng nền tảng của mối quan hệ này là những giá trị và lợi ích chung, cũng như cách tiếp cận tương đồng đối với các vấn đề quốc tế.

Đại sứ Canada nhấn mạnh thế giới hiện chứng kiến sự gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xu hướng phân mảnh kinh tế và sự xói mòn của các luật lệ, chuẩn mực cũng như các thể chế đa phương. Trong bối cảnh đó, các diễn đàn như Diễn đàn Tương lai ASEAN có ý nghĩa đặc biệt trong việc tìm kiếm tiếng nói chung và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ông cũng lưu ý rằng, bên cạnh những cơ hội mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo mang lại, cộng đồng quốc tế cần bảo đảm các công nghệ mới được sử dụng để phục vụ lợi ích của con người.

Chia sẻ quan điểm tương tự, Đại sứ EU Julien Guerrier cho rằng, ASEAN và EU đang phải đối mặt những thách thức tương đồng về hòa bình, ổn định và việc bảo vệ luật pháp quốc tế. Theo ông, các khu vực và các quốc gia cùng chí hướng cần tăng cường hợp tác nhằm xây dựng những chuẩn mực và tiêu chuẩn cho tương lai, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa xung đột, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và thịnh vượng.

Đại sứ EU cũng đánh giá cao việc Hà Nội trở thành nơi quy tụ các nhà lãnh đạo trong khu vực để thảo luận về hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế và tính bao trùm, bảo đảm ASEAN thực sự phục vụ người dân và sự thịnh vượng của họ.

Việt Nam được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối

Một trong những điểm nhấn được các đại diện ngoại giao quốc tế nhắc tới là vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ Jim Nickel, Việt Nam hiện là đối tác then chốt của Canada tại ASEAN. Hai bên đang phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Canada, một hiệp định mà Canada kỳ vọng có thể hoàn tất trong năm nay.

Ông cho biết ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada với kim ngạch thương mại song phương khoảng 42 tỷ USD. Với thế mạnh về lương thực và năng lượng, Canada có thể đóng góp vào an ninh lương thực và an ninh năng lượng của ASEAN, trong khi các quốc gia ASEAN cũng có nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu và thu hút đầu tư từ Canada.

Đại sứ Canada đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm nay, đặc biệt trong việc thúc đẩy các sáng kiến kết nối giữa CPTPP và EU nhằm mở rộng hơn nữa thương mại giữa các đối tác cùng chí hướng.

Về phía EU, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, cho rằng Việt Nam đang thể hiện vai trò tiên phong trong các cơ chế đối thoại về hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời đóng góp vào việc định hình tầm nhìn tương lai của ASEAN.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đối với ổn định và phát triển khu vực, đồng thời hoan nghênh mong muốn đảm nhận vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các sáng kiến khu vực. Theo ông, đây là tín hiệu tích cực không chỉ đối với ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế.