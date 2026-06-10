Mỹ ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò lớn hơn trên trường quốc tế

TPO - Việt Nam không chỉ là một nhân tố khu vực mà thực sự là đối tác toàn cầu. Mỹ hoàn toàn ủng hộ mong muốn của Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Minh Châu

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau khẳng định như vậy trong phiên thảo luận "Mỹ - ASEAN: Đối tác vững mạnh và tự cường hướng tới tương lai", trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, ngày 10/6 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông thay mặt Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio có mặt tại Diễn đàn Tương lai ASEAN để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với quan hệ song phương với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.

Thứ trưởng Landau khẳng định, Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất thế giới. Ông bày tỏ xúc động trước sự nồng hậu của người dân Việt Nam, sự năng động của Hà Nội và những bước tiến to lớn mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trên hành trình từ kẻ thù trở thành bạn bè.

“Phải nói rằng, điều này có phần siêu thực đối với tôi. Cuộc xung đột giữa hai nước chúng ta diễn ra trong 12 năm đầu đời của tôi, và giờ đây tôi lại có mặt tại đây. Đôi khi tôi cảm thấy như đang bước đi trong một giấc mơ. Đây thực sự là một trải nghiệm đầy cảm xúc”, ông Landau nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Việt Nam và Mỹ đã đạt được những bước tiến thực sự đáng kinh ngạc, và ông rất vui khi được là một phần trong câu chuyện về sự tiến bộ và hòa giải đó.

“Ngày hôm nay, khi tôi đứng tại đây, Mỹ và Việt Nam là Đối tác Chiến lược Toàn diện – một danh xưng phản ánh chiều sâu, độ rộng và tham vọng của mối quan hệ song phương”, ông Landau nói.

Thứ trưởng Landau khẳng định, hai nước đang đạt được những tiến triển đáng kể trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật, hợp tác kinh tế, cũng như các mối liên kết nhân dân - nền tảng của mọi tình hữu nghị bền vững.

Ông Landau khẳng định, Mỹ hoàn toàn ủng hộ mong muốn của Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.

“Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Đó không chỉ là lời nói suông mà là nguyên tắc định hướng cho quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam, đồng thời là nền tảng cho các chính sách và chương trình hợp tác của chúng tôi”, ông nói.

Ông Landau cho rằng, việc Việt Nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) thể hiện cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Landau khẳng định, việc Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực bảo đảm an toàn tại Dải Gaza cho thấy tinh thần lãnh đạo mang tính nguyên tắc và xây dựng mà cộng đồng quốc tế đang cần.

“Việt Nam không chỉ là một nhân tố khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong khu vực. Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam trên cơ sở song phương nhằm thúc đẩy các ưu tiên khu vực mà hai bên cùng chia sẻ”, Thứ trưởng Thường trực Landau nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau trả lời các câu hỏi của Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn. Ảnh: Minh Châu



Khoáng sản chiến lược và an ninh năng lượng

Đối với ASEAN, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Landau nhấn mạnh, rằng ông là quan chức Mỹ cấp cao nhất từng tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN, và càng đặc biệt hơn khi được tham dự sự kiện này ngay tại Việt Nam.

Ông Landau nhắc lại lời Tổng thống Trump phát biểu vào tháng 10 năm ngoái, rằng Mỹ "sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á 100%".

“Chúng tôi ủng hộ ASEAN vì hiểu một sự thật cơ bản rằng: với tư cách là một trong những khu vực năng động và tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Đông Nam Á có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta”, ông Landau nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, lợi ích kinh tế của Mỹ tại Đông Nam Á là vô cùng lớn. Hơn 6.000 công ty Mỹ đang hoạt động tại ASEAN. Các mối liên kết thương mại của Mỹ với khu vực này trải rộng trên toàn bộ 50 bang, nơi các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang các thị trường Đông Nam Á.

Về khoáng sản quan trọng, ông Landau cho biết Mỹ đang xây dựng nền tảng cho hợp tác thực chất thông qua việc chia sẻ chuyên môn, xác định những khoảng trống và tìm kiếm các khoản đầu tư nhằm đa dạng hóa và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Về cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, Thứ trưởng Thường trực Landau cho rằng điều cần thiết là phải đa dạng hoá nguồn cung. Mỹ muốn hợp tác với các nước khu vực để hỗ trợ ASEAN không chỉ ứng phó với tình hình hiện tại mà còn tăng cường an ninh năng lượng và khả năng chống chịu trong dài hạn.

Theo ông Landau, Mỹ đang thực hiện những bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu, bằng cách giải phóng nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược, tăng công suất xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhanh nhất có thể.

Thứ trưởng Thường trực Landau cho biết Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác với ASEAN trong việc mở rộng Lưới điện ASEAN nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và an toàn.

“Chúng tôi mong chờ việc hoàn tất và triển khai một Thỏa thuận Khung Kinh tế số ASEAN đầy tham vọng, với tiêu chuẩn cao, dựa trên các thông lệ quốc tế tốt nhất, qua đó có thể nâng cao triển vọng kinh tế của cả doanh nghiệp Mỹ và ASEAN”, ông Landau nói.

Phiên thảo luận về Mỹ và ASEAN. Ảnh: Minh Châu

Về trí tuệ nhân tạo (AI), Thứ trưởng Thường trực Landau khẳng định, với vị thế dẫn đầu trên toàn bộ chuỗi công nghệ AI, từ chất bán dẫn, phần mềm cho đến các ứng dụng, và tiếp nối Hội nghị Bộ trưởng AI Mỹ - ASEAN đầu tiên diễn ra cách đây 2 tuần, Mỹ muốn xác định những cơ hội để tăng cường hợp tác với ASEAN trong phát triển AI trên tinh thần cởi mở và hợp tác.

“Chúng tôi nhìn nhận công nghệ mới này với sự lạc quan và ưu tiên các chính sách AI khuyến khích phát triển thay vì kìm hãm đổi mới”, ông Landau nói.

Ông Landau cho rằng chuyển đổi số sẽ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, an toàn và bảo mật, từ mạng 5G tiên tiến, hệ thống cáp ngầm dưới biển đến các trung tâm dữ liệu và hệ thống năng lượng.

Chúng tôi khuyến khích các quốc gia ASEAN hợp tác với các nhà cung cấp đáng tin cậy trong các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu, bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông. Những lựa chọn mà các bạn đưa ra hôm nay về đối tác hạ tầng sẽ định hình an ninh và thịnh vượng của các bạn trong nhiều thập kỷ tới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau

Thứ trưởng Thường trực Landau tái khẳng định cam kết của Mỹ về đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo đảm các quyền và tự do hàng hải, đồng thời bảo vệ lợi ích của mọi quốc gia.

Ông Landau cũng nhắc đến vấn đề lừa đảo trực tuyến, cho biết Mỹ muốn tăng cường phối hợp nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo, bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người.

Trả lời câu hỏi rằng những thay đổi trong chính sách của Mỹ với Đông Nam Á đang gây ra nhiều lo ngại, ông Landau cho biết hệ thống chính trị của Mỹ không phải lúc nào cũng ổn định vì bầu cử và thay đổi chính quyền. Tuy vậy, ông khẳng định có một số quan điểm mang tính xuyên suốt qua nhiều chính quyền khác nhau, trong đó có vấn đề hợp tác với khu vực Đông Nam Á.

“Chính quyền Mỹ sẽ thay đổi, nhưng hợp tác của chúng ta sẽ tạo ra nền tảng lâu dài, không phụ thuộc vào việc ai lãnh đạo Nhà Trắng”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

​