Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' rất trắng trợn, tinh vi

TPO - "Hợp đồng kỳ nghỉ" đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính, với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi.

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5 năm 2026.

Tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, nêu vụ việc vừa qua VTV đã phát hành loạt phim tài liệu liên quan tới các hợp đồng nghỉ dưỡng.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT. Ảnh: QH

Đáng lưu ý, đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Theo bà, quy mô hoạt động rất trắng trợn, có trụ sở và chiêu thức tinh vi: mời tham gia hội thảo, tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm, các hình thức ép ký hợp đồng, lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi, các nhân viên tư vấn thường xuyên.

Đặc biệt, khi nạn nhân muốn thoát khỏi hợp đồng thì xuất hiện các công ty khác hứa mua lại nhưng yêu cầu đóng thêm tiền.

“Nhiều trường hợp đã thế chấp sổ đỏ, sổ lương, dành cả cuộc đời tích góp để nộp cho các công ty lừa đảo này”, nhấn mạnh điều này, bà Hải đề nghị đưa nội dung này vào báo cáo vì tính thời sự và nóng hổi.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị, các cơ quan chức năng kiểm tra việc quản lý, xử lý tại các địa bàn có trụ sở hoạt động. Đồng thời, cần có cảnh báo sớm và hình thức thông báo rộng rãi để người dân phòng tránh.

“Tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung này vào báo cáo để đáp ứng nguyện vọng của cử tri”, bà Hải nói.

Ảnh được cắt từ phim tài liệu Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ. Nguồn: VTV.

Trước đó, VTV đã phát hai tập phim tài liệu: Kỳ nghỉ bị đánh tráo và Không lối thoát. Bộ phim phản ánh những câu chuyện về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", trong đó nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của các lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời.

Theo nội dung phim tài liệu, nhiều khách hàng 70 - 80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.

Một số trường hợp phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng. Có người bán cả vàng, trang sức để hoàn tất các khoản thanh toán với kỳ vọng nhận lại khoản tiền lớn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình triển khai, trong khi việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng.