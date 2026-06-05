Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, tổng giám đốc công ty tài chính lĩnh án tù chung thân

TPO - Bị cáo Hoàng Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, bị cáo buộc huy động từ hàng trăm khách hàng với tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng hiện không còn khả năng chi trả.

Ngày 5/6, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 12/2020, Nam thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ giải pháp tài chính (sau đổi tên thành Công ty PFS).

Anh ta sử dụng pháp nhân PFS tổ chức hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay. Từ đó, phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5 - 6%/tháng trên số tiền góp vốn.

Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được trả cả tiền gốc và tiền lãi. Bị cáo kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Để huy động vốn, bị cáo Nam thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công ông Trần Tuấn Bình (SN 1954) phụ trách. Ông Bình còn được giao điều hành các trưởng nhóm đi kêu gọi đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Các nhân viên kêu gọi được nhà đầu tư sẽ được Hoàng Nam chi trả hoa hồng.

Bị cáo Hoàng Nam.

Đối với khối kinh doanh, Nam phân công ông Phan Như Ý (SN 1989) phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, Ý sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp, vay tiền đầu tư vào công ty.

Tin tưởng thông tin nhóm người của Nam, các nhà đầu tư chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS. Sau khi nhận được tiền, nhóm Nam dùng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư, trả tiền lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng, nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Hiện, Nam cũng không có khả năng trả nợ.

Cơ quan tố tụng xác định, các nhân viên công ty, trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Trần Tuấn Bình còn tham gia góp vốn trước, sau đó mới giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Những người như ông Bình được Nam trả lương, thưởng và hoa hồng khi giới thiệu khách đầu tư theo chính sách của công ty, không được hưởng lợi từ số tiền mà Nam huy động được của các nhà đầu tư.

Đối với các bị hại, Tòa xác định nếu họ có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện Nam trong vụ án dân sự khác.