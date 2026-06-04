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Thế giới

Phong trào Hezbollah từ chối ngừng bắn, xung đột Trung Đông rơi vào bế tắc

Minh Hạnh

TPO - Phong trào Hezbollah ngày 4/6 bác bỏ kế hoạch ngừng bắn được chính phủ Li-băng và Israel nhất trí trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, trong khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở miền nam Li-băng và tuyên bố sẽ không rút quân khỏi khu vực này.

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Khói bốc lên ở Li-băng sau một cuộc tấn công của Israel hôm 3/6. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 3/6, Mỹ thông báo Li-băng và Israel đã đồng ý thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện phong trào Hezbollah thân Iran hạ vũ khí và rút quân khỏi các khu vực phía nam Li-băng gần biên giới.

Thông báo không đề cập đến bất kỳ sự rút quân nào của Israel khỏi miền nam Li-băng.

Trong một tuyên bố bằng văn bản ngày 4/6, lãnh đạo Hezbollah - Naim Qassem - đã chỉ trích các cuộc đàm phán và bác bỏ tuyên bố của Washington.

“Chừng nào họ chưa rút quân, thì cuộc chiến vẫn tiếp tục”, ông nói.

Xung đột giữa Hezbollah và Israel bùng phát trở lại vào ngày 2/3, khi phong trào này nổ súng hỗ trợ Iran trong lúc nước này bị Mỹ và Israel tấn công. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn bất chấp một số lệnh ngừng bắn được Washington tuyên bố kể từ tháng 4.

Ông Naim Qassem cũng nhấn mạnh, một thoả thuận ngừng bắn phải bao gồm miền nam Li-băng, nơi Israel đang kiểm soát một vùng đất mà họ cho rằng nhằm mục đích bảo vệ miền bắc Israel khỏi các cuộc tấn công của Hezbollah.

Theo ông Qassem, các thị trấn ở miền bắc Israel sẽ không được an toàn "chừng nào các làng mạc của chúng ta còn bị tấn công, và người dân của chúng ta vẫn đổ máu”.

Tình hình ở Li-băng đã trở thành điểm nghẽn ngoại giao hướng tới việc giải quyết xung đột Mỹ - Iran. Tehran đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Chỉ huy Lực lượng Quds - thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cho biết, "yêu cầu tối thiểu của lực lượng kháng chiến" là Israel rút về các vị trí mà họ nắm giữ trước khi chiến tranh bắt đầu.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - ngày 4/6 tuyên bố, lực lượng nước này “sẽ tiếp tục các hoạt động tác chiến trên bộ”, nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Hezbollah.

Chiến dịch của Israel đã buộc khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hàng trăm nghìn người từ miền nam Li-băng, theo chính quyền địa phương.

Minh Hạnh
Reuters
#Israel #Li-băng #Iran #phong trào Hezbollah #lệnh ngừng bắn Li-băng - Israel

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