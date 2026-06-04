Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia sắp thăm Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 9/6.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 - 9/6.

Quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Nội hàm gắn kết chiến lược được bổ sung vào quan hệ song phương để định vị cho quan hệ Việt Nam – Lào trong bối cảnh mới.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương, định hướng cho quan hệ hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-10/6, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”.

Sẽ có nhiều hoạt động phong phú diễn ra trong khuôn khổ AFF 2026, với phiên toàn thể về các chủ đề như tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và mô hình phát triển, tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á, tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lãnh đạo cấp cao của các nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, các chuyên gia và học giả Việt Nam và quốc tế.

Đến nay ban tổ chức đã nhận được đăng ký từ hơn 600 đại biểu tham dự.

Việt Nam kỳ vọng với sự tham gia đông đảo từ các đại biểu thuộc nhiều giới khác nhau, AFF 2026 sẽ đưa ra những ý tưởng mới, những giải pháp sáng tạo và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng nhằm hiện thức hoá các mục tiêu chung, vì một ASEAN gắn kết, chủ động thích ứng và hướng đến người dân.