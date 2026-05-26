Việt Nam chủ trì sự kiện đa phương lớn đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV

TPO - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026).

Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Diễn đàn sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-10/6 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chủ trì họp báo.

Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023, nhằm tạo khuôn khổ để lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác cùng giới học giả, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp vào quá trình định hình tương lai ASEAN, đồng thời bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Sau hai kỳ tổ chức vào các năm 2024 và 2025, AFF từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn mở, hướng tới tương lai và nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Nhiều nội dung, sáng kiến được thảo luận tại Diễn đàn đã được đưa vào văn kiện của các Hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm.

Họp báo về Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày 26/5.

AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn dự kiến quy tụ lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước và quốc tế.