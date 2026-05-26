Khối u khổng lồ đẩy lệch não ẩn sau những cơn đau đầu

TPO - Những cơn đau đầu dai dẳng đã che giấu khối u khổng lồ gần 8cm trong não bệnh nhân. Khi nhập viện, người bệnh đã yếu hai chân, rối loạn vận động do não bị chèn ép, đẩy lệch sang một bên.

Ngày 26/5, BS Huỳnh Nhật Duy, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị u màng não kích thước rất lớn.

Bệnh nhân là bà N.T.A.L. (71 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, nôn ói, yếu hai chân, đi lại khó khăn và tiểu không tự chủ. Theo người nhà, tình trạng đau đầu của bệnh nhân đã kéo dài nhiều năm nhưng chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng.

Khối u khổng lồ (vùng màu đen sẫm) đã đẩy lệch não của người bệnh

Khoảng 3 năm trước, người bệnh từng được chẩn đoán có u màng não. Tuy nhiên thời điểm đó khối u chưa có chỉ định phẫu thuật nên được theo dõi định kỳ. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc tăng huyết áp và đái tháo đường type II.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ ghi nhận khối u màng não vùng thái dương phải kích thước khoảng 79x74x75mm. Khối u khổng lồ gây chèn ép mạnh lên nhu mô não xung quanh, đè ép não thất và đẩy lệch đường giữa sang bên trái khoảng 10cm.

Theo các bác sĩ, tình trạng này khiến áp lực nội sọ của người bệnh tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh và có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh quyết định tiến hành phẫu thuật lấy trọn khối u. Do bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh nền và khối u kích thước lớn nên ca mổ được đánh giá rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ekip gây mê hồi sức và phẫu thuật thần kinh.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bóc tách thành công khối u cho người bệnh

Sau 4 giờ khẩn trương trong phòng mổ, với sự hỗ trợ của kính vi phẫu hiện đại giúp phóng đại cấu trúc thần kinh – mạch máu, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, hạn chế tối đa tổn thương mô não lành cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân may mắn không bị biến chứng, sức khỏe bình phục tốt.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u màng não lành tính.

Theo BS Nhật Duy, u màng não là một trong những loại u não thường gặp, phần lớn là lành tính và tiến triển chậm. Triệu chứng ban đầu thường khá âm thầm như đau đầu kéo dài, chóng mặt, giảm trí nhớ hoặc thay đổi vận động nên nhiều người dễ chủ quan, đặc biệt ở người lớn tuổi.

“Khi khối u phát triển lớn có thể gây chèn ép não, dẫn đến yếu liệt, rối loạn tri giác hoặc tăng áp lực nội sọ nguy hiểm” - BS Duy cảnh báo.