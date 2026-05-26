Gia Lai họp nóng vụ hàng chục ca nhập viện sau khi ăn bánh mì

TPO - Liên quan vụ hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thuốc men điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Sáng 26/5, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp về công tác xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Theo báo cáo, đến 6h sáng nay, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là 89 trường hợp tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong đó, đã có 10 trường hợp xuất viện, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Hiện sức khỏe đa số bệnh nhân cơ bản đã ổn định, các triệu chứng giảm rõ rệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng các ngành tổ chức họp sau vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, năm 2026 là Năm Du lịch quốc gia tổ chức tại Gia Lai, vì vậy tỉnh quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện, mến khách; trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.

Ông Thanh yêu cầu ngành Y tế tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để tiếp tục điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp nghi ngộ độc, đảm bảo người bệnh sớm hồi phục và xuất viện. Ông giao các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo đó, trường hợp nguyên nhân xuất phát từ yếu tố khách quan như thời tiết nắng nóng làm thực phẩm ôi thiu, hư hỏng thì phải nhanh chóng đưa ra giải pháp quản lý, khắc phục phù hợp. Nếu phát hiện có hành vi cố tình sử dụng hóa chất, phụ gia hoặc các chất không bảo đảm an toàn gây ngộ độc thực phẩm thì yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về lâu dài, trong giai đoạn cao điểm du lịch từ tháng 6 - 9, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh.

Các ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ động vật, chợ đầu mối rau củ, thực phẩm; kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào; tiến hành rà soát hệ thống siêu thị, cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập vào thị trường...

Đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương và lực lượng chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát; tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận.

Trong số những người nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì, có cả chủ cơ sở kinh doanh.

Như Tiền Phong đưa tin, nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai đã phải nhập viện để theo dõi điều trị sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Lâm Huyền.

Sự việc này cũng được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiếp nhận, qua đó đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương thu thập thông tin.

Qua xác minh, lúc 17h ngày 22/5, một công ty có đặt mua bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền cho nhân viên tăng ca gồm 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước (không có nhân). Đến 23h cùng ngày có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy cấp nhiều lần, nôn, buồn nôn, sốt. Sau đó 12 người đi viện và 3 người tự điều trị tại nhà.

Ngoài ra, cũng trong ngày 22/5 theo khai báo của chủ cơ sở, hộ kinh doanh này đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Liên quan sự việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng có văn bản gửi các cơ quan, chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh và triển khai các biện pháp xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh nêu trên.