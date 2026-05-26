Trung tướng Mai Hoàng: Người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm

Ngày 26/5, Công an TPHCM tổ chức công bố thông tin liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài khiến 1 người chết, 1 người bị thương trước Nhà hàng hải sản Cee’f (70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM). Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.
Tại buổi công bố, Trung tướng Mai Hoàng cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định hướng di chuyển, nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công các nghi phạm, đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
“Qua vụ việc này khẳng định công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài, nếu vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.
Giám đốc Công an TPHCM cũng cho biết, nếu các đối tượng thành khẩn khai báo sẽ được hưởng sự khoan hồng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ông đề nghị các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kể cả những người cung cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ gây án hoặc giúp sức cho các nghi phạm bỏ trốn.
Tại buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Công an TPHCM trong quá trình phá án.
Trung tướng Mai Hoàng đánh giá cao vai trò của người dân trong việc cung cấp thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt các nghi phạm. “Sự đồng hành của nhân dân đã góp phần quan trọng giúp ban chuyên án đạt được kết quả như hôm nay”, Trung tướng Mai Hoàng khẳng định.
Người đứng đầu Công an TPHCM đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân thành phố.
Dịp này, Trung tướng Mai Hoàng cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.
Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 22h10 ngày 21/5, lực lượng công an tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây án. Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (27 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng và đang điều trị tích cực.
Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng hệ thống bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để dựng lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng gây án.
Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoan) – người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoan) – đồng phạm trong vụ án và nhanh chóng bắt giữ.
Đồng thời, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm và hỗ trợ các nghi phạm lẩn trốn.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.