Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai đã mua vàng rồi bán lấy tiền seri khác để tránh bị phát hiện

TPO - Do sợ tiền của ngân hàng có số seri, khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài đen đã bàn với Ân mang số tiền cướp được đón xe khách từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TP.Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi Tài đen, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan vụ sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng ở Gia Lai.

Theo cáo trạng, Tài và Ân bị truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Rửa tiền”.

Phiên tòa được truyền trực tuyến đến Tòa Phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk cùng điểm cầu Toà án các khu vực trực thuộc Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi, Tài đen đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài đen cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Lê Văn Ân là đàn em của Tài đen.

Đến tháng 11/2025, Tài đen và Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Khoảng 15h30’ ngày 19/01/2026, Tài đen và Ân đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Lúc này, Tài đen rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước uy hiếp, đe doạ, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của Ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. Sau đó, Tài và Ân đã cướp được số tiền gần 2 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Do sợ tiền của ngân hàng có số seri khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài đen đã bàn với Ân mang số tiền cướp được đón xe khách từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TP.Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện. Đến chiều 21/1, Tài đen và Ân chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.

Quá trình phá án, khoảng 16h30 ngày 5/2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối 4/2 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi bắt giữ Tài đen - cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” và có lý lịch “bất hảo” khi đang “gánh” trên người 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

