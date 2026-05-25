Rapper tỷ view cùng Sơn Tùng 'náo loạn' mạng xã hội là ai?

TPO - Sơn Tùng M-TP gây bùng nổ mạng xã hội khi công bố dự án âm nhạc mang tên "Come my way", hợp tác cùng nam rapper Tyga. Đây là sản phẩm quốc tế tiếp theo của nam ca sĩ sau màn bắt tay với Snoop Dogg vào năm 2019.

Tyga là ai?

Sơn Tùng M-TP tạo cơn sốt mạng xã hội nhờ thông báo kết hợp cùng Tyga. Rapper Tyga, tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, sinh năm 1989, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam. Nam rapper luôn thể hiện sự trân trọng đối với nguồn cội của mình. Để ghi nhớ về quê ngoại, Tyga đã xăm chữ "Việt Nam" lớn ở phía sau cánh tay phải.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 18 tuổi , Tyga bứt phá nhờ album We are young money (2009) - sản phẩm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng US Billboard 200 và dẫn đầu danh sách album Rap. Nhờ đó, anh được hãng đĩa Young Money Entertainment ký hợp đồng.

Trong suốt thời gian hoạt động, anh sở hữu nhiều bản hit, thành công nhất phải kể đến Taste - hợp tác cùng Offset vào năm 2018, đạt vị trí thứ 8 trên Billboard Hot 100 và cán mốc hơn 1 tỷ lượt xem YouTube. Ca khúc Rack City (2011) cũng đạt hơn 500 triệu lượt stream. Ngoài ra, sản phẩm Deuces (hợp tác với Chris Brown) từng mang về cho anh đề cử giải Grammy lần thứ 53.

Tyga từng làm việc với nhiều ngôi sao lớn như Lil Wayne, Nicki Minaj, Kanye West, Justin Bieber. Sức hút của anh giúp tài khoản Instagram đạt 42,6 triệu người theo dõi, trong đó có cả các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo và Neymar. Ngoài ca hát, anh còn thành lập hãng đĩa Last Kings và thiết kế thời trang. Năm 2021, Tyga từng hợp tác với rapper Pháo để làm mới bản hit 2 phút hơn nhưng hiệu ứng không bùng nổ như kỳ vọng.

Đời tư ồn ào

Song hành với sự nghiệp, Tyga liên tục trở thành tâm điểm truyền thông vì đời tư phức tạp và nhiều vụ kiện tụng .

Mối tình gây bàn tán nhất của anh là với Kylie Jenner . Cả hai quen nhau từ cuối năm 2011 khi Kylie mới 16 tuổi . Thời điểm đó, Tyga đang đính hôn và có một con chung với người mẫu Blac Chyna .

Tháng 8/2014, nam rapper tổ chức sinh nhật cho Kylie rồi hủy hôn với Blac Chyna ngay sau đó. Dù ban đầu phủ nhận hẹn hò do bạn gái chưa thành niên , Tyga vẫn ngầm công khai bằng cách xăm hình Kylie và tặng cô chiếc Ferrari 320.000 USD vào dịp sinh nhật 18 tuổi. Cặp sao chính thức chia tay vào tháng 4/2017. Nam rapper thừa nhận việc yêu người quá nổi tiếng khiến công chúng chỉ chú ý đến lùm xùm thay vì âm nhạc của anh.

Sau khi chia tay, vợ cũ Blac Chyna liên tục tố cáo Tyga vô tâm, không chu cấp nuôi con và quỵt tiền bảo mẫu. Danh sách người tình của anh còn có nhiều người đẹp showbiz như Barbara Palvin, Arianny Celeste ... nhưng đều kết thúc ồn ào.

Rapper sinh năm 1989 này cũng đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý. Năm 2012, hai phụ nữ đóng MV Make It Nasty kiện anh đòi 10 triệu USD vì tự ý lộ vòng một của họ. Năm 2013, anh tiếp tục bị kiện với tội danh tương tự và quấy rối tinh thần. Đến năm 2016, Tyga bị chủ nhà cũ khởi kiện vì quỵt tiền thuê và phá hoại căn hộ, thiệt hại hơn 480.000 USD. Việc anh trốn hầu tòa khiến thẩm phán phải ra lệnh bắt giữ khẩn cấp.

