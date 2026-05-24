Làn sóng phẫn nộ

TPO - Sau khi cảnh sát kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên, tranh cãi một lần nữa nổ ra trong cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra giận dữ trước những lời chúc mừng mà fan gửi đến nam diễn viên sinh năm 1988.

Lại nổ ra làn sóng phẫn nộ nhắm vào Kim Soo Hyun

Ngày 21/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cùng với việc Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã xin lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero, cảnh sát cũng kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron. Những tin nhắn hay đoạn ghi âm chống lại tài tử Mặt trăng ôm Mặt trời trước đó được xác định là được ngụy tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là tin vui lớn đối với cộng đồng người hâm mộ Kim Soo Hyun. Đông đảo cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên. Mặc dù Kim Soo Hyun dừng cập nhật Instagram hơn một năm, fan vẫn để lại hàng loạt bình luận chúc mừng bên dưới bài đăng gần nhất vào ngày 12/2/2025.

Người hâm mộ tràn vào Instagram chúc mừng Kim Soo Hyun được minh oan.

“Tôi rất vui. Tôi biết anh ấy vô tội. Anh sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này. Chúng tôi luôn ở bên và ủng hộ anh. Cố lên”, “Anh mãi là diễn viên yêu thích của tôi. Thượng đế luôn công bằng. Người hâm mộ yêu, ngưỡng mộ và tin tưởng anh. Tôi biết sự trở lại của anh sẽ là hành trình huyền thoại”, “Xin chúc mừng, mọi thứ sẽ ổn thôi”, “Sự thật luôn được phơi bày. Chúc mừng chiến thắng này! Anh xứng đáng được công nhận và hoan nghênh”… là những lời khích lệ dành cho Kim Soo Hyun.

Phản ứng này khiến một bộ phận cư dân mạng không hài lòng. Ngày 22/5, một tài khoản X có tick xanh chia sẻ ảnh chụp màn hình hoạt động trên trang Instagram của Kim Soo Hyun, kèm theo những dòng bày tỏ phẫn nộ: “Tôi đã vào phần bình luận của Kim Soo Hyun và tức giận đến ứa nước mắt. Điều tệ nhất là nhìn thấy phụ nữ công kích và xem thường cô gái khác chỉ để bảo vệ một người đàn ông. Không có sự đồng cảm, không có lòng trắc ẩn, chỉ là sự ghét thù ghét phụ nữ được ngụy trang dưới danh nghĩa người hâm mộ”.

Chủ bài đăng cho biết bị sốc khi Kim Soo Hyun vẫn nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy, bất chấp tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc và bằng chứng về việc nam diễn viên Nữ hoàng nước mắt có hành vi thân mật không phù hợp với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên.

Bài đăng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 2 ngày.

Bài đăng chỉ trích người hâm mộ Kim Soo Hyun thu hút hơn 1,2 triệu người quan tâm.

Hàng trăm bình luận được để lại, trong đó phần lớn đồng tình với quan điểm của chủ bài đăng. Họ chỉ ra bất chấp việc YouTuber Kim Se Ui ngụy tạo chứng cứ, những bức ảnh thân thiết giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron là thật, từ đó chứng minh được mối quan hệ tình cảm giữa hai đồng nghiệp cũ.

Những cư dân mạng này chỉ trích người ủng hộ Kim Soo Hyun không có nhân tính, bợ đỡ một người thậm chí chưa bao giờ gặp mặt hay tiếp xúc trực tiếp, và góp phần hủy hoại công bằng xã hội. Kim Soo Hyun cũng bị gắn với những từ tiêu cực như “dối trá”, “quỷ dữ” hay “tội phạm”…

Anti-fan lập luận ban đầu Kim Soo Hyun phủ nhận yêu đương với Kim Sae Ron, nhưng sau khi lộ bằng chứng rõ ràng, lại đổi sang thừa nhận có hẹn hò nhưng lúc cô đã đủ tuổi. Điều đó cho thấy nam diễn viên nói dối và không đáng tin.

Một số khán giả còn cho rằng dù hẹn hò khi đủ tuổi, Kim Sae Ron lúc đó chỉ mới 18-19 tuổi, quá non nớt so với người đàn ông trưởng thành ngoài 30 tuổi như Kim Soo Hyun, nên dễ bị lợi dụng và tổn thương.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến bênh vực Kim Soo Hyun, nhấn mạnh việc chúc mừng một người được chứng minh vô tội là điều bình thường và dễ hiểu, không có gì phải lên án cả.

Một số bình luận phản pháo: “Sao lại thành thù ghét phụ nữ chứ? Họ chúc mừng vì sự nghiệp của một người không bị hủy hoại bởi những kẻ nói dối và những người tin vào các cáo buộc sai sự thật hơn là sự thật. Anh ấy đã được minh oan. Mọi người đừng bám mãi không buông nữa”, “Điều gì đã xảy ra với nguyên tắc suy đoán vô tội vậy? Dễ dàng buộc tội ai đó với những bằng chứng bị chỉnh sửa và thao túng là đúng đắn sao? Người ta không được phép chứng minh mình vô tội sao? Các vị chỉ muốn lan truyền sự thù ghét thôi”…

Lời đe dọa từ anh trai Sulli

​Cùng ngày bài đăng chỉ trích người hâm mộ Kim Soo Hyun xuất hiện, anh trai nữ diễn viên quá cố Sulli, bạn diễn với Kim Soo Hyun trong bộ phim điện ảnh Real (2017), chia sẻ thông điệp mang tính đe dọa trên Instagram cá nhân: “Ngay khi anh ló mặt ra ngoài lần nữa, vòng hai sẽ bắt đầu. Lựa chọn nằm ở anh đấy”.

Ở phần bình luận, khi được hỏi đang đề cập đến ai, anh trai Sulli trả lời: “Người đến từ một vì sao nào đó”.

Truyền thông Hàn Quốc tin rằng anh trai Sulli ám chỉ Kim Soo Hyun vì anh đóng chính trong bộ phim đình đám Vì sao đưa anh tới.

Đến tối 22/5, người này tiếp tục cập nhật trang cá nhân bằng bài đăng khác, lần này trực tiếp nhắc đến tên Kim Soo Hyun.

"Tôi đang giữ bản ghi âm cuộc gọi dài 37 phút với quản lý cũ của em gái tôi. Trong đó có nhắc đến IU, Lee Robe (đạo diễn/nhà sản xuất Real), Kim Soo Hyun, bệnh viện tâm thần, SM Entertainment và cả một phần đời tư không mấy tốt đẹp của em gái tôi lúc đó. Tôi có nhiều điều muốn hỏi, nhưng vì nghĩ cho mẹ nên vẫn đang nhẫn nhịn.

Một năm trước, tôi chỉ động đến bộ phim một chút thôi… Tôi không muốn phải nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa trong tương lai. Tôi xin nói trước không có gì là bịa đặt ở đây cả”, anh trai Sulli cho biết.

Cùng với những dòng cảnh báo, anh đăng ảnh chụp màn hình đoạn ghi âm có thời lượng 37 phút 16 giây, có vẻ như để chứng minh bản thân không nói đùa.

Anh trai Sulli dọa tung file ghi âm liên quan đến Kim Soo Hyun.

Trước đó một năm, khi bê bối giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron ồn ào nhất, anh trai Sulli bất ngờ lên tiếng chất vấn Kim Soo Hyun và Lee Robe về cảnh khỏa thân của em gái anh trong Real.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông Sports Kyunghyang, anh trai Sulli tuyên bố được các nhân viên và diễn viên đoàn phim xác nhận ngay tại tang lễ của Sulli rằng những cảnh thân mật giữa Sulli và Kim Soo Hyun vốn dĩ không có trong kịch bản, nhưng sau đó lại thêm vào một cách bí ẩn.

Chưa dừng lại ở đó, theo người anh trai, đoàn phim có người đóng thế, nhưng cuối cùng Sulli phải tự mình thực hiện cảnh nhạy cảm.

Đáp lại, phía Kim Soo Hyun khẳng định đã trao đổi kỹ càng với Sulli trước khi cô nhận lời tham gia Real. Họ cũng phủ nhận cáo buộc Sulli không được phép sử dụng người đóng thế.