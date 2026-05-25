Đau đầu, mờ mắt ở người trẻ coi chừng bệnh lý nguy hiểm

TPO - Cô gái trẻ mang trong mình khối u nhầy xoang trán suốt nhiều năm vì tưởng chỉ là viêm xoang tái phát thông thường. Đến khi xuất hiện đau đầu dữ dội, mắt sưng và nhìn mờ, bệnh nhân mới nhập viện thì phát hiện khối u đã ăn mòn xương, đe dọa trực tiếp đến thị lực và não bộ.

Nhiều năm qua, chị N.N.B.T. (25 tuổi, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) liên tục chịu đựng những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài. Dù đã điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện rõ rệt. Khi các triệu chứng ngày càng nặng hơn với biểu hiện sưng một bên mắt, nhìn mờ, đau nhức dữ dội kèm nôn ói liên tục, bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để kiểm tra chuyên sâu.

“Khoảng 10 năm trước em từng mổ xoang. Sau đó vài năm bắt đầu xuất hiện đau đầu âm ỉ, đôi lúc chảy dịch mũi nhưng nghĩ bệnh cũ tái phát nên chỉ uống thuốc. Gần đây, mắt em sưng lên, nhìn mờ như có lớp trắng che trước mắt, đau nhức liên tục và ói rất nhiều nên mới đi khám lại” - bệnh nhân T. chia sẻ.

Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp nội soi xoang kết hợp hệ thống định vị 3D Navigation trong phẫu thuật cho người bệnh

Ngày 25/5, BS Võ Văn Năm, chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện cho biết, qua nội soi mũi và chụp CT-Scan xoang, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã bị khối u phá hủy xương giấy - lớp xương rất mỏng nằm giữa xoang và ổ mắt. Đây là dấu hiệu nguy hiểm vì nếu tổn thương tiếp tục tiến triển, khối u có thể lan vào hốc mắt hoặc gây biến chứng nội sọ.

Theo các bác sĩ, u nhầy xoang trán là tổn thương lành tính, hình thành do dịch nhầy bị ứ đọng lâu ngày trong xoang. Tuy nhiên, khi khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài, áp lực tăng lên sẽ khiến các cấu trúc xương xung quanh bị bào mòn dần.

Tuy được xếp vào nhóm u lành tính nhưng bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như giảm thị lực, viêm ổ mắt, rò dịch não tủy, thậm chí áp xe não nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp phức tạp vì bệnh nhân từng phẫu thuật xoang trước đó. Quá trình mổ cũ khiến cấu trúc giải phẫu thay đổi, xuất hiện nhiều mô sẹo dính, làm tăng đáng kể độ khó trong can thiệp.

Không chỉ vậy, khối u nằm sát ổ mắt và sàn sọ - những vị trí đặc biệt nhạy cảm. Nếu thao tác không chính xác, nguy cơ tổn thương mắt hoặc não là rất lớn. Với bệnh nhân còn trẻ tuổi, yếu tố thẩm mỹ cũng được ê-kíp điều trị đặc biệt cân nhắc nhằm tránh để lại sẹo lớn sau phẫu thuật.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp nội soi xoang kết hợp hệ thống định vị 3D Navigation trong phẫu thuật.

“Chúng tôi sử dụng ống nội soi kích thước nhỏ để tiếp cận chính xác vùng tổn thương mà không cần rạch da. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, gần như không gây đau nhiều sau mổ và đặc biệt đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh” - BS Võ Văn Năm cho biết.

Sau phẫu thuật, sức khỏe nữ bệnh nhân đã phục hồi tốt

Theo ê-kíp điều trị, hệ thống định vị 3D Navigation đóng vai trò như “bản đồ số” trong phòng mổ, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí dụng cụ phẫu thuật theo thời gian thực.

“Trong những trường hợp khối u nằm sát ổ mắt và sàn sọ như bệnh nhân này, hệ thống định vị 3D Navigation giúp chúng tôi thao tác chính xác hơn, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc quan trọng như mắt hay não” - BS Võ Văn Năm chia sẻ.

Nhờ kết hợp kỹ thuật nội soi ít xâm lấn cùng hệ thống định vị hiện đại, ca phẫu thuật đã lấy trọn tổn thương, đồng thời giúp bệnh nhân giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau đầu kéo dài, đau vùng trán, hốc mắt, nghẹt mũi tái phát nhiều lần hoặc sưng mắt bất thường, đặc biệt ở người trẻ.

Nhiều trường hợp u xoang hoặc biến chứng vùng xoang có biểu hiện khá giống viêm xoang thông thường nên dễ bị bỏ sót. Không ít bệnh nhân tự mua thuốc uống kéo dài hoặc điều trị nhiều nơi nhưng không kiểm tra chuyên sâu khiến bệnh âm thầm tiến triển.