Bác sĩ chạy đua cứu bệnh nhân nặng 130kg bị đứt lưỡi

TPO - Nam thanh niên bị béo phì nhập viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng, trong đó phần lưỡi gần như đứt lìa sau tai nạn giao thông. Các bác sĩ cho biết, việc điều trị chấn thương, phẫu thuật và hồi phục cho người bị tai nạn trong trường hợp này càng trở nên khó khăn hơn.

Ngày 24/5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho nam thanh niên L.Q.D. (24 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Theo bệnh sử, nam thanh niên gặp tai nạn khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Lắng (xã Củ Chi, TPHCM). Nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Ê-kíp bác sĩ liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật cứu nam thanh niên béo phì bị tai nạn nghiêm trọng

Kết quả chụp CT toàn thân ghi nhận bệnh nhân bị đứt gân bánh chè, tổn thương thấu khớp gối, trật khớp khuỷu tay, gãy xương đòn, gãy xương hàm mặt và đặc biệt là đứt lưỡi.

Theo các bác sĩ, đây là ca đa chấn thương nặng, ảnh hưởng cùng lúc đến khả năng vận động, ăn nhai và giao tiếp của người bệnh. Tuy nhiên, điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt khó khăn là bệnh nhân nặng tới 130kg.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp gồm bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê Hồi sức và Răng Hàm Mặt được huy động để phẫu thuật khẩn cấp.

Trong nhiều giờ liên tục, các bác sĩ xử lý hàng loạt tổn thương phức tạp cho người bệnh. Ê-kíp tiến hành khâu nối lại gân bánh chè, xử lý tổn thương khớp gối, nắn trật khớp khuỷu tay và cố định bằng bột để bảo tồn chức năng vận động.

Bên cạnh đó, bệnh nhân được phẫu thuật kết hợp xương đòn và xử lý các tổn thương vùng hàm mặt, khoang miệng, trong đó có phần lưỡi bị đứt đã được thực hiện cuộc vi phẫu bảo tồn.

BS-CKII Nguyễn Duy Toàn, khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết phẫu thuật trên bệnh nhân béo phì luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn người bình thường.

Sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đang bình phục tốt

“Lớp mô mỡ dày khiến việc tiếp cận tổn thương khó khăn hơn, thời gian phẫu thuật kéo dài và nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cũng tăng cao”, bác sĩ Toàn nói.

Theo chuyên gia này, người béo phì thường đi kèm nguy cơ rối loạn hô hấp, tim mạch hoặc các bệnh lý chuyển hóa, khiến quá trình gây mê hồi sức phức tạp hơn rất nhiều.

“Đây là nhóm bệnh nhân có nguy cơ tai biến gây mê cao hơn bình thường nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ, từ đánh giá toàn trạng, kiểm soát hô hấp đến hệ thống trang thiết bị phù hợp với thể trạng người bệnh”, bác sĩ chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết riêng việc đặt nội khí quản và kiểm soát hô hấp cho bệnh nhân nặng 130kg cũng là thách thức lớn trong phòng mổ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Sau 4 ngày điều trị, nam thanh niên đã có thể cử động tay chân, tập đi với khung hỗ trợ và ăn uống bình thường.

Theo các chuyên gia, béo phì không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính mà còn khiến việc điều trị chấn thương, phẫu thuật và hồi phục trở nên khó khăn hơn khi xảy ra tai nạn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm soát cân nặng hợp lý, duy trì vận động và tuân thủ an toàn giao thông để giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cũng như các biến chứng nguy hiểm khi điều trị.