Nguy cơ tội phạm ma túy liên quan fentanyl, Bộ Y tế ra loạt yêu cầu mới

TPO - Cục Quản lý Dược liên tiếp nhận được cảnh báo từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) liên quan diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy có liên quan đến fentanyl. Đây là hoạt chất giảm đau nhóm opioid có tác dụng rất mạnh, được sử dụng trong y tế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng nếu không được quản lí chặt chẽ.

Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tăng cường kiểm soát thuốc chứa hoạt chất fentanyl, trong đó bắt buộc thu hồi toàn bộ vỏ ống thuốc sau sử dụng và thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy nhằm ngăn ngừa nguy cơ thất thoát, lạm dụng hoặc sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Để chủ động ngăn chặn nguy cơ thất thoát các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, đặc biệt là fentanyl và các thuốc chứa fentanyl, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã kí văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Y tế; Cục Y tế (Bộ Công an); Cục Quân y (Bộ Quốc phòng); các cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp dược và đơn vị kinh doanh thuốc trên toàn quốc về việc tăng cường quản lí, kiểm soát thuốc có chứa fentanyl.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lí, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentany.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống ma túy trong lĩnh vực dược.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng các thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt, không để xảy ra tình trạng thất thoát hoặc bị sử dụng trái phép.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Bộ Y tế là các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm quy trình quản lí thuốc chứa fentanyl ở tất cả các khâu từ kê đơn, cấp phát, sử dụng đến tiêu hủy.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để phòng ngừa nguy cơ thất thoát hoặc bị lợi dụng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố cùng Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) được giao rà soát, thống kê toàn bộ đơn vị có sử dụng hoặc kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn; tập trung kiểm tra các cơ sở có lượng sử dụng lớn, đặc biệt với thuốc chứa fentanyl.

Đối với các bệnh viện và cơ sở có hoạt động dược trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan này yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy trình liên quan đến thuốc chứa fentanyl, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ ở từng khâu, không để xảy ra thất thoát.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu mất thuốc hoặc sử dụng sai mục đích, cơ sở y tế phải kịp thời báo cáo UBND địa phương, cơ quan chuyên môn về y tế và các cơ quan chức năng để xử lí.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ nghiêm quy định hiện hành đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc; rà soát hoạt động kinh doanh thuốc chứa fentanyl, tuyệt đối không bán thuốc sai đối tượng hoặc để thuốc bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

