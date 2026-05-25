Chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga: ‘Bị cáo nhận tiền để bỏ qua sai phạm’

Trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Hoàng (chồng của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga) cho biết, quá trình công tác tại Cục An toàn thực phẩm có chỉ đạo cấp dưới nhận tiền từ doanh nghiệp nhằm "bỏ qua sai phạm".

Cục trưởng chỉ nhận tiền thông qua lãnh đạo phòng

Theo kế hoạch, sáng nay (25/5), Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cùng thuộc cấp bị cáo buộc gây khó khăn, tạo cơ chế “xin – cho”, ép doanh nghiệp đưa hối lộ.

Tuy nhiên, phần tuyên án không diễn ra, Hội đồng xét xử quyết định quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm tình tiết liên quan.

Trả lời câu hỏi, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết, khi anh em cấp dưới mang tiền đến, ông hỏi “tiền này lấy từ đâu?” và được cấp dưới báo cáo nhận từ doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, việc cấp dưới đưa tiền, bị cáo đồng ý nhận đây là cái sai”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, quá trình thực thi nhiệm vụ, ông nhiều lần nhắc nhở cán bộ với doanh nghiệp làm hồ sơ không đạt, phải trả lại cho đúng quy trình. Đối với các doanh nghiệp hồ sơ đạt chuẩn thì "không làm khó".

Cựu Cục trưởng khai thêm, hàng năm ông vẫn chỉ đạo cán bộ cấp dưới kiểm tra các hồ sơ đã cấp cho doanh nghiệp, nếu có thiếu sót phải xử lý ngay. Chính vì thế, trước và sau khi ông bị khởi tố, Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra đã không phát hiện sai phạm nào.

Dù nhận tiền song ông Phong cũng khẳng định, tỷ lệ hồ sơ không có tiền “bôi trơn” mà được cấp phép rất lớn

“Bị cáo nhận tiền trực tiếp từ nhân viên hay lãnh đạo phòng?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong đáp "tất cả đều nhận từ lãnh đạo phòng, không nhận qua nhân viên".

Bị cáo Lê Hoàng (áo xanh bên trái đeo khẩu trang).

Được gọi lên bục khai báo, bị cáo Lê Hoàng (chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga) cho biết, từ tháng 12/2022 trở đi, ông chỉ đạo nhân viên không nhận tiền của doanh nghiệp. Chủ tọa hỏi “bị cáo có bằng chứng gì không?”. Ông Hoàng trả lời, việc chỉ đạo có nhân viên tiếp nhận, tại tòa luật sư bào chữa đã chứng minh và trong hồ sơ vụ án cũng nêu rõ.

Đối chất lời khai của ông Hoàng, Chủ tọa hỏi bị cáo Hoàng Thanh Hà (cấp dưới). Bị cáo Hà xác nhận ông Hoàng “có chỉ đạo không thu tiền”.

“Vậy trước đấy, mục đích nhận tiền là gì?”, Chủ tọa đặt câu hỏi thêm với Hoàng nhưng bị cáo trả lời quanh co. “Mục đích nhận tiền là gì?”, Chủ tọa gắt giọng. Bị cáo Hoàng mới nói “nhận tiền là để bỏ qua các sai phạm”.

Cũng tại phần xét hỏi lại hôm nay, bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) khẳng định, quá trình thực hiện nhiệm vụ không tham gia chỉ đạo nhân viên nhận tiền từ doanh nghiệp, ông chỉ nhận tiền khi nhân viên đưa, còn thu bao nhiêu ông không biết. Chủ tọa cho hay, ông Long nhận tiền như vậy là có sự đồng thuận.

Tương tự, bị cáo Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cũng khẳng định nhận tiền trực tiếp từ các trưởng phòng.

“Bị cáo thấy lời khai của bị cáo Phong về mục đích nhận tiền không?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Tuấn khẳng định lời ông Phong là đúng, nhận để bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp.

Hai vợ chồng bị cáo Lê Hoàng và Trần Việt Nga tại phiên sơ thẩm.

Liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quảng cáo, bị cáo Trần Việt Nga trả lời quanh co, cho rằng mình không chỉ đạo nhân viên, chỉ thấy nhân viên đưa tiền thì nhận. Bà cũng khẳng định không biết người tiền nhiệm của mình là ông Nguyễn Thanh Phong có chỉ đạo nhân viên “ép” doanh nghiệp không.

Trước nội dung trả lời của bị cáo Nga, Chủ tọa cho rằng việc Nga không biết ông Phong có chỉ đạo nhận tiền hay không nhưng tới lượt mình lại chỉ đạo cấp dưới làm, đây là hành vi khởi đầu.

Nêu quan điểm luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho ông Phong từ 4 - 5 năm tù, bà Nga từ 2 – 3 năm tù. Các bị cáo khác dù có đơn kháng cáo hay không đều được đề nghị giảm vì hậu quả vụ án đã khắc phục.

Do tính chất phức tạp, Hội đồng xét xử tiếp tục nghị án, dự kiến ra phán quyết sáng 27/4!