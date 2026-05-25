Nhậu say về nhớ lại mâu thuẫn cũ, mang dao đâm chết con rể hàng xóm

Chúc Trí

TPO - Sau khi đi nhậu về, nhớ lại mâu thuẫn cũ, Dương Tấn Cường mang dao sang nhà hàng xóm cự cãi, rồi bất ngờ đâm tử vong con rể của nhà hàng xóm.

Công an xã Kim Sơn (Đồng Tháp) đang phối hợp lực lượng liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã.

Hung khí gây án.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/5, Dương Tấn Cường (SN 1977, ngụ xã Kim Sơn) đi nhậu về nhà, rồi nhớ lại mâu thuẫn từ trước với bà Nguyễn Thị Chúc - hàng xóm của Cường.

Cường sang nhà bà Chúc để nói chuyện. Thời điểm này, tại nhà bà Chúc có anh Nguyễn Công Hậu (SN 1995, ngụ xã Ngũ Hiệp) - con rể bà Chúc, nên 2 bên xảy ra cự cãi. Thấy vậy, mọi người vào can ngăn nên Cường bỏ về nhà.

Tuy nhiên, về nhà Cường lấy một con dao rồi quay trở lại nhà bà Chúc. Tại đây, đối tượng bất ngờ rút dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực của anh Hậu. Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, những người chứng kiến không kịp can ngăn.

Anh Hậu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Sơn đã có mặt bắt giữ Dương Tấn Cường về trụ sở trong tình trạng say xỉn.

