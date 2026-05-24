Pháp luật

Mâu thuẫn chơi game online, nữ sinh bị xé quần áo quay video làm nhục

Thanh Hà

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn khi chơi game online, một nữ sinh bị nhóm thanh niên chửi bới, đe dọa, ép nạn nhân xin lỗi, xé quần áo, quay video và hành hung, gây bức xúc trong dư luận.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (SN 2007) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008), trú tại xã Thượng Phúc, về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận đơn trình báo về việc một nữ sinh bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 8/5 tại thôn Liễu Viên.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội khi chơi game, nhóm đối tượng đã hẹn gặp nhau, lôi kéo thêm người tham gia vào vụ việc.

Các đối tượng có hành vi chửi bới, đe dọa, ép nữ sinh xin lỗi, đồng thời xé quần áo, quay video và hành hung, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện Công an xã Thượng Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#Mâu thuẫn chơi game online #Bạo hành nữ sinh #Xâm phạm danh dự #Xử lý pháp luật các hành vi bạo lực #Vai trò của mạng xã hội trong hành vi phạm tội

