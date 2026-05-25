Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore, phát biểu tại hội nghị quốc phòng hàng đầu châu Á

TPO - Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh đa phương hàng đầu của khu vực, thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bộ Ngoại giao thông báo, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 - 31/5.

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5.

Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra sau 1 năm kể từ chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua. Hai bên có quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trên các kênh Đảng, Nhà nước. Hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển….

Đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 29 - 31/5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề vào ngày 29/5, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 23 của hội nghị quốc phòng hàng đầu châu Á.

Đối thoại Shangri-La quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội và các quan chức quốc phòng cấp cao, cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia an ninh từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác để thảo luận về những thách thức an ninh quan trọng.

Tiến sĩ Bastian Giegerich - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của IISS, cho biết: "Ngài Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Việt Nam vào thời điểm toàn cầu đang trải qua nhiều biến động lớn, những ảnh hưởng của nó đang lan rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu tiên nhậm chức, ngài đã cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách một cường quốc chiến lược đang nổi lên và tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Chúng tôi rất vinh dự khi ngài chọn Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của IISS làm diễn đàn để thực hiện điều này".

Bài phát biểu dẫn đề quan trọng năm ngoái do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày. Các diễn giả chính trước đây bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr.

Đối thoại năm nay dự kiến ​​sẽ đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.