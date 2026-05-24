Chủ nhật xanh của tuổi trẻ Nghệ An

TPO - Những công trình, phần việc ý nghĩa trong “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Nghệ An trong bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương.
Hàng loạt biển cảnh báo được đoàn viên thanh niên xã Tam Đồng cắm tại các khu vực ao hồ, sông suối, nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước để cảnh báo.
Hàng tấn rác thải được thu gom, góp phần làm sạch môi trường biển, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái biển và xây dựng cảnh quan du lịch xanh - sạch - đẹp.
Cùng ngày, tuổi trẻ các xã Nhân Hòa, Cam Phục, Quỳnh Sơn, Lượng Minh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng “Đường hoa thanh niên”, làm sạch khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng và trạm y tế.
“Ngày Chủ nhật Xanh” không chỉ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Nghệ An mà còn trở thành dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sức trẻ vì cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, màu áo xanh thanh niên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về một thế hệ trẻ sống trách nhiệm, xung kích, chung tay xây dựng quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.