Giới trẻ

Chủ nhật xanh của tuổi trẻ Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Những công trình, phần việc ý nghĩa trong “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Nghệ An trong bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương.

Ngày 24/5, hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh﻿” toàn quốc lần thứ II năm 2026, đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn, bảo vệ môi trường biển, cắm biển cảnh báo đuối nước﻿, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ… Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh. Ảnh: Ngọc Tú
Tại xã Nghĩa Đàn, Đoàn Thanh niên﻿ phối hợp Công an xã và Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức tuyên truyền, khảo sát và cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực ao, hồ, sông, đập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Ngọc Tú
Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp lắp đặt nhiều biển cảnh báo với nội dung như “Khu vực nước sâu nguy hiểm”, “Nguy cơ đuối nước cao”, “Cấm tắm, bơi, lội”… nhằm nâng cao nhận thức của người dân và trẻ em trong dịp nghỉ hè. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên﻿ còn tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu hộ an toàn và vận động phụ huynh tăng cường quản lý con em.
Không khí ra quân sôi nổi cũng diễn ra tại xã Tam Đồng với sự tham gia của hơn 80 đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ địa phương đã tổ chức vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ và cắm 20 biển cảnh báo đuối nước tại các khu vực nguy hiểm.
Hàng loạt biển cảnh báo được đoàn viên thanh niên xã Tam Đồng cắm tại các khu vực ao hồ, sông suối, nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước để cảnh báo.
Trong khi đó, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên xã Quỳnh Anh đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Quỳnh Minh.
Hàng tấn rác thải được thu gom, góp phần làm sạch môi trường biển, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái biển và xây dựng cảnh quan du lịch xanh - sạch - đẹp.
Dưới nắng nóng gay gắt nhưng các đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài thu gom rác trên bãi biển.
Tại xã Đông Hiếu, đoàn viên thanh niên tập trung tổng dọn vệ sinh khuôn viên, hành lang, phòng học tại Trường THPT Đông Hiếu nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
Những công việc như quét dọn sân trường, lau chùi bàn ghế, cửa kính, chỉnh trang lớp học được các đoàn viên thanh niên thực hiện khẩn trương, trách nhiệm.
Cùng ngày, tuổi trẻ các xã Nhân Hòa, Cam Phục, Quỳnh Sơn, Lượng Minh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng “Đường hoa thanh niên”, làm sạch khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng và trạm y tế.
Đoàn viên thanh niên xã Cam Phục trồng "Đường hoa thanh niên".
Sau khi trồng, đoàn viên thanh niên xã dựng một lớp hàng rào bảo vệ để cây phát triển tốt.
Bạn Trần Văn Hoàng (đoàn viên xã Tam Đồng) chia sẻ: “Thông qua Ngày Chủ nhật Xanh﻿, chúng em mong muốn góp một phần nhỏ công sức để làm cho quê hương sạch đẹp hơn. Những hoạt động như dọn vệ sinh, trồng hoa hay cắm biển cảnh báo đuối nước không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn giúp đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng”.
“Ngày Chủ nhật Xanh” không chỉ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Nghệ An mà còn trở thành dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sức trẻ vì cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, màu áo xanh thanh niên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về một thế hệ trẻ sống trách nhiệm, xung kích, chung tay xây dựng quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
