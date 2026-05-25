Chủ sân pickleball không phép bị phạt 120 triệu đồng

An Yên

TPO - Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân bị UBND phường Rạch Dừa, TPHCM xử phạt 120 triệu đồng.

Ngày 25/5, Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa, TPHCM, cho biết địa phương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1990) vì tổ chức thi công, xây dựng công trình khác không có giấy phép.

Diện tích xây dựng trái phép các công trình là 3.200m2

Theo UBND phường Rạch Dừa, tại các thửa đất số 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136, 137 tờ bản đồ số 20 có diện tích 1.200m2, số 222 đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, TPHCM, bà H.T.T đã có hành vi xây dựng, tạo lập công trình trái pháp luật (quán cà phê và sân pickleball) trên đất nông nghiệp, dẫn đến tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 30 trụ móng đơn bê tông cốt thép (BTCT) có gắn bản mã, đã dựng 16 cột sắt chữ I cao khoảng 6m, tổng diện tích vi phạm 3.200m2.

Với các hành vi trên, UBND phường Rạch Dừa đã ra quyết định xử phạt bà T. tổng cộng 120 triệu đồng cho cả 2 hành vi; buộc bà T. phải tháo dỡ công trình tại các thửa đất vi phạm và phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm.

Ngoài ra, bà H.T.T còn phải nộp lại trên 4,5 triệu đồng là số thu lợi bất hợp pháp theo quy định có được do thực hiện hành vi sử dụng đất sang mục đích khác quy định tại điểm a khoản 2, Điều 6 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, hiện lực lượng chức năng địa phương đang rà soát các hành vi vi phạm tại các thửa đất nêu trên để tổng hợp, tiến hành cưỡng chế theo quy định.

#xây dựng không phép #UBND Phường Rạch Dừa #TPHCM #xử phạt hành chính #sân cà phê #sân pickleball

