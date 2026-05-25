Bộ phim khiến khán giả bàn tán nhiều nhất Cannes

TPO - Dù không giành giải Cành cọ vàng tại Cannes 2026, bộ phim "Hope" của đạo diễn Na Hong Jin vẫn trở thành một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất mùa giải nhờ câu chuyện khoa học viễn tưởng pha kinh dị. Giải Cành cọ vàng 2026 thuộc về "Fjord" của đạo diễn Cristian Mungiu.

Phim gây tiếc nuối nhất Cannes

Đạo diễn Na Hong Jin cùng bộ phim Hope đã không thể giành giải Cành cọ vàng tại Cannes 2026. Dù vậy, tác phẩm pha trộn nhiều thể loại này vẫn trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại mùa giải năm nay.

Lấy bối cảnh ngôi làng cảng hẻo lánh nằm gần khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Hope theo chân cảnh sát trưởng cùng sĩ quan trẻ khi họ đối mặt với một thực thể bí ẩn.

Một cảnh trong "Hope" của Na Hong Jin. Ảnh: Plus M Entertainment.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon bên cạnh các ngôi sao quốc tế như Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell. Các nhân vật trong phim được xây dựng xoay quanh những phản ứng rất con người trước khủng hoảng như sợ hãi, hoảng loạn, phủ nhận...

Lỡ hẹn với giải thưởng cao nhất, Hope vẫn được xem là “ngựa ô” tại Cannes nhờ sự kết hợp khác lạ giữa yếu tố giật gân, hài hước, hành động và khoa học viễn tưởng.

Bộ phim tạo hiệu ứng truyền thông lớn tại liên hoan phim, được bán cho nhiều thị trường quốc tế lớn và được đánh giá là tái hiện phần nào sức hút mà Decision to leave từng tạo ra vào năm 2022. Nhiều nhà phê bình xem đây là bất ngờ hiếm hoi trong mùa Cannes bị nhận xét là khá trầm lắng.

Tại buổi họp báo ở Cannes, Na Hong Jin cho biết bộ phim bắt nguồn từ những suy ngẫm của ông về bạo lực và nguồn gốc của nó. “Tôi muốn khám phá cách những sự việc nhỏ bé có thể dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Lần này, câu hỏi đó được mở rộng ra quy mô của cả vũ trụ”, đạo diễn chia sẻ.

Trước Hope, Na Hong Jin từng ghi dấu ấn với các tác phẩm The chaser, The yellow sea và The wailing. Hope dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc trong mùa hè năm nay.

Kết quả Cannes 2026

Bộ phim Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu thắng Cành cọ vàng, đánh dấu lần thứ hai nhà làm phim này chiến thắng hạng mục cao nhất của Cannes sau 4 Months, 3 Weeks and 2 Days.

Lấy bối cảnh Na Uy, Fjord là bộ phim chính kịch xoay quanh sự phân cực chính trị trong xã hội hiện đại. Phim có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve trong vai cặp đôi người Romania theo đạo Tin lành chuyển đến Na Uy sinh sống. Cuộc sống của họ đảo lộn khi cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương đưa các con của họ đi sau khi phát hiện cha mẹ dùng đòn roi để dạy con.

Đạo diễn Cristian Mungiu (thứ hai từ trái sang) đoạt giải Cành cọ vàng cho phim "Fjord", chụp ảnh cùng Park Chan Wook (thứ ba từ trái sang) - chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, trên sân khấu trong lễ bế mạc liên hoan phim tại Cannes, Pháp. Ảnh: Reuters-Yonhap.

Đạo diễn Cristian Mungiu cho biết bộ phim phản ánh tình trạng chia rẽ và cực đoan ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại.

Với chiến thắng này, Mungiu trở thành đạo diễn thứ 10 trong lịch sử giành hai Cành cọ vàng. Trước đó, ông từng thắng giải với 4 Months, 3 Weeks and 2 Days.

Chiến thắng của Fjord cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của hãng phát hành Neon khi đây đã là bộ phim thứ bảy liên tiếp do hãng này phát hành giành Cành cọ vàng. Những cái tên trước đó gồm It was just an accident và Anora - tác phẩm sau đó còn thắng luôn giải Phim hay nhất Oscar.

Giải Grand Prix (giải thưởng lớn thứ hai) thuộc về Minotaur của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev.

Ban giám khảo năm nay do đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook làm chủ tịch, với các thành viên gồm Demi Moore, Chloé Zhao và Stellan Skarsgård.

Ở các hạng mục khác, giải Đạo diễn xuất sắc được chia cho Pawel Pawlikowski với Fatherland và bộ đôi Tây Ban Nha Javier Ambrossi - Javier Calvo với The Black Ball.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc được trao đồng hạng cho Virginie Efira và Tao Okamoto nhờ màn thể hiện trong All of a Sudden.

Trong khi đó, giải Nam diễn viên xuất sắc cũng được chia cho Emmanuel Macchia và Valentin Campagne với bộ phim Coward.

Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về Emmanuel Marre với A man of his time, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về ông cố của chính ông trong giai đoạn nước Pháp dưới chế độ Vichy.

Giải Camera d’Or dành cho phim đầu tay xuất sắc được trao cho Ben’Imana của đạo diễn Marie Clémentine Dusabejambo.