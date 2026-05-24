Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn đại sứ cổ vũ 260 golfer Non sông một dải

TPO - Sáng 24/5, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp, á vương hội tụ tại sân golf Long Thành tham dự Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026. Trong vai trò đại sứ, các người đẹp mang đến bầu không khí sôi động, cổ vũ các golfer tham gia giải đấu.

​Hoa hậu Hà Trúc Linh nổi bật trên sân golf

Sáng 24/5, không khí tại sân golf Long Thành (TP Đồng Nai) đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đón chào sự đổ bộ của dàn khách mời. Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST cùng Long Thành Golf Club và Golf Pro tổ chức, quy tụ 260 golfer tranh tài từ 12h tại sân Đồi và sân Hồ của Long Thành Golf Club.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, dàn người đẹp, á vương chọn cho mình phong cách thể thao khỏe khoắn, năng động, cuốn hút.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trở thành tâm điểm chú ý khi diện trang phục golf mang tông màu cam nổi bật thực hiện nghi thức khai gậy. Người đẹp mang đến năng lượng tích cực lớn cho giải đấu ngay từ những phút đầu tiên. Sự kiện còn có sự đồng hành của Á vương Minh Toại cùng các người đẹp Mỹ Vân, Huyền Cơ, Thanh Bình và Nhật Lệ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ đây là giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer đang từng bước được xây dựng thành hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn. Điều ban tổ chức hướng đến không nằm ở việc tổ chức một giải golf đơn thuần, mà là tạo sân chơi có khả năng kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer, cơ quan báo chí và các đơn vị đồng hành để cùng nhau thực hiện những hoạt động thiết thực cho xã hội.

Các người đẹp, á vương có mặt tại sân golf Long Thành (TP Đồng Nai) cổ vũ các golfer tranh tài.

Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong trang phục golf tông màu cam nổi bật.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

​Sức hút từ giải thưởng "khủng" và những giá trị nhân văn

Các người đẹp tham gia các hoạt động bên lề và các công tác xã hội, từ thiện do ban tổ chức thực hiện nhân dịp giải đấu được tổ chức.

Người đẹp Võ Thị Thanh Bình bày tỏ niềm xúc động lớn khi biết giải đấu tiếp tục duy trì hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình chính sách. Với cô, thể thao chân chính là phải tạo ra được những giá trị tinh thần và lan tỏa tình yêu thương như thế.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 chính là cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị lên tới khoảng 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó là những hoạt động nhân văn khác.

Ngay trong ngày 24/5, ban tổ chức cùng các đơn vị phối hợp như Vietlott đã trực tiếp trao tặng số tiền 200 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở cho 4 hộ gia đình nghèo tại phường Phước Tân, TP. Đồng Nai. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động từ thiện tại địa phương trong mùa giải lần này lên tới 400 triệu đồng.

Người đẹp Thanh Bình.

Người đẹp Huyền Cơ.

Người đẹp Nhật Lệ tạo dáng trên sân golf.

