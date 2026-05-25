Đã bắt 2 nghi phạm nổ súng vào nhóm người nước ngoài ở trung tâm TPHCM

TPO - Hai nghi phạm trong vụ nổ súng nhắm vào nhóm người nước ngoài tại khu vực trung tâm TPHCM đã bị lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM bắt giữ. Vụ việc khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Hình ảnh hai nghi phạm do Bộ Công an công bố.

Ngày 25/5, thông tin của Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an TPHCM truy bắt thành công 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/5, tại khu vực phường Bến Thành xảy ra vụ nổ súng nhằm vào nhóm người nước ngoài. Hậu quả làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm đông người qua lại nên gây nhiều hoang mang trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, triển khai khám nghiệm, thu thập dấu vết và truy xét các nghi phạm liên quan. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, nhiều đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua công tác truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 nghi phạm được xác định liên quan vụ nổ súng. Hiện danh tính các đối tượng và nguyên nhân vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cơ quan chức năng cho biết đang tập trung điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

