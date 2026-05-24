Hình ảnh vật thể nghi là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik dội xuống Ukraine

TPO - Truyền thông Ukraine và các kênh Telegram lan truyền video cho thấy vật thể rực sáng - được cho là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik - nhằm vào một mục tiêu không xác định tại thị trấn Belaya Tserkov gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Hình ảnh được cho là tên lửa lao xuống thị trấn Belaya Tserkov. (Nguồn: RT)

Đoạn video mới nhất có nhiều điểm tương đồng với các video lan truyền hồi tháng 1, khi Nga sử dụng hệ thống Oreshnik trong cuộc tấn công vào một nhà máy ở Lviv (Ukraine), nơi sửa chữa và bảo dưỡng máy bay chiến đấu cũng như sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine - Yury Ignat - ngày 24/5 xác nhận, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công thành phố Belaya Tserkov. Ông cho biết thêm, tên lửa được phóng từ trường bắn thử nghiệm Kapustin Yar ở miền nam nước Nga.

Vụ tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng “đưa ra các đề xuất” để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá trường cao đẳng nghề ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, khiến nhiều người thương vong.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo công dân Mỹ về một “cuộc không kích có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng” có thể xảy ra trong vòng 24 giờ, và khuyến cáo công dân nên chuẩn bị sẵn sàng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo.