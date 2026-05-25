Thế giới

Lời đề nghị của Thủ tướng Israel khi Mỹ - Iran tiến gần đến thỏa thuận hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận đang hình thành giữa Washington và Iran, một nguồn tin của Israel cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump nói rằng Washington và Iran đã "về cơ bản đàm phán" bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng đã bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tranh chống lại Iran vào tháng 2.

"Trong cuộc trò chuyện tối qua với Tổng thống Trump, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động chống lại các mối đe dọa trên mọi hướng, bao gồm cả Li-băng. Tổng thống Trump đã nhắc lại và ủng hộ nguyên tắc này”, nguồn tin Israel nói với Reuters ngày 24/5, yêu cầu giấu tên.

Hiện các bên đang kỳ vọng về một bước đột phá sau khi Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận đã đến rất gần.

Tuy nhiên, chính trị gia nổi tiếng người Israel Benny Gantz cho rằng sẽ là một sai lầm chiến lược nếu Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Li-băng, nơi quân đội Israel đã tiến vào để chiến đấu chống lại phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, bản dự thảo thoả thuận quy định rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không tấn công Iran và các đồng minh, đổi lại Iran cam kết không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu.

Theo các nguồn tin, Mỹ đang cập nhật cho Israel về các cuộc đàm phán với Iran.

"Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông sẽ kiên quyết giữ vững lập trường trong các cuộc đàm phán về yêu cầu giải tán chương trình hạt nhân của Iran và loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu khỏi lãnh thổ nước này", nguồn tin cho biết, "và ông sẽ không ký một thỏa thuận cuối cùng nếu các điều kiện này không được đáp ứng".

Ông Trump viết trên Truth Social, rằng cuộc điện đàm với ông Netanyahu đã diễn ra "rất tốt".

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #Iran #Mỹ #đàm phán hoà bình

