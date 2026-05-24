Tiệm Spa bất ngờ đổ sập ở Đắk Lắk, nhiều người tháo chạy

Huỳnh Thủy

TPO - Một tiệm Spa trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ đổ sập trong lúc đang hoạt động khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường tiệm Spa bị sập hoàn toàn.

Ngày 24/5, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập một tiệm Spa, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tiệm Spa T.N. trên đường Nguyễn Tất Thành bất ngờ đổ sập. Thời điểm xảy ra sự việc, một số người bên trong phát hiện công trình rung lắc, xuất hiện dấu hiệu bất thường nên kịp thời chạy ra ngoài thoát thân.

Tại hiện trường, phần lớn công trình tiệm Spa bị đổ sập, nhiều tài sản bên trong hư hỏng, ngổn ngang dưới đống đổ nát. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, kiểm tra và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân sống gần khu vực, sát bên tiệm Spa bị sập có một công trình đang thi công đào móng nhà. Nhiều người nghi ngờ việc đào móng có thể đã ảnh hưởng đến nền móng công trình bên cạnh, dẫn đến vụ sập. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

