Thế giới

Rộ tin Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày, mở cửa eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Iran sắp ký kết thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong thời gian đó, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ được tự do bán dầu và các bên sẽ bắt đầu đàm phán về việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

(Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo của Axios, trong thời hạn 60 ngày, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa miễn phí và Iran sẽ đồng ý dỡ bỏ số thuỷ lôi mà nước này đã thả ở eo biển, để cho phép tàu thuyền đi lại tự do.

Đổi lại, như một phần của thỏa thuận được đề xuất, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và miễn trừ một số lệnh trừng phạt để cho phép Iran bán dầu tự do, báo cáo cho biết thêm.

Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm cam kết từ phía Iran, rằng nước này sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẽ đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium, cũng như loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, theo báo cáo của Axios.

Hai nguồn tin nói với Axios rằng Iran đã đưa ra cam kết bằng lời nói về những nhượng bộ mà nước này sẵn sàng thực hiện liên quan đến việc đình chỉ làm giàu uranium và từ bỏ vật liệu hạt nhân.

Mỹ cũng sẽ đồng ý đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa các khoản tiền bị đóng băng của Iran trong thời hạn 60 ngày.

Chính quyền Mỹ và Iran hiện chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #lệnh ngừng bắn #eo biển Hormuz #uranium làm giàu #thoả thuận hoà bình

