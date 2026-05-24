Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Quân đội Mỹ tập trận trên bầu trời thủ đô Venezuela

Tú Linh

TPO - Quân đội Mỹ vừa tiến hành diễn tập trên không tại thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận quân sự đầu tiên của quân đội Mỹ ở Venezuela kể từ khi lực lượng Mỹ tấn công thủ đô và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores vào ngày 3/1.

img-1487.jpg
Máy bay Mỹ diễn tập trên bầu trời Caracas ngày 23/5. (Ảnh: Reuters)
img-1486.jpg
Máy bay Mỹ diễn tập trên bầu trời Caracas ngày 23/5. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Venezuela chấp thuận cuộc diễn tập ngày 23/5, với danh nghĩa diễn tập sơ tán trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa, có sự tham gia của hai máy bay MV-22B Osprey hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ, cùng các tàu quân sự tiến vào vùng biển Venezuela ở Caribe.

Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trong thông cáo, Đại sứ quán Mỹ "cam kết bảo đảm triển khai” kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Donald Trump, “đặc biệt là việc ổn định Venezuela”.

Tướng Francis Donovan - Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ - cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại châu Mỹ - đã bay trên chiếc Osprey tới Caracas, nơi ông gặp gỡ các quan chức của chính phủ lâm thời.

“Điều này khiến chúng tôi luôn trong trạng thái cảnh giác”, bà Evelyn Rebolledo, 57 tuổi, một quản lý sống tại thủ đô, nói.

“Một quốc gia nước ngoài cho máy bay bay ngay trên thành phố như thế này là điều rất mới với chúng tôi, nhất là khi đó lại là Mỹ, trong bối cảnh tình hình hiện nay và tất cả những biến động trong đất nước. Nó khiến chúng tôi cảm thấy bất an”, bà Rebolledo cho biết.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện ủng hộ chính phủ của bà Delcy Rodriguez - cựu phó tổng thống dưới thời ông Maduro. Chính phủ lâm thời đã thông qua luật mở cửa các mỏ dầu khổng lồ và tài nguyên khai khoáng của Venezuela cho Mỹ.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Mach phát biểu trước hàng trăm người Venezuela di cư tại cuộc mít-tinh ở Panama City trong ngày 23/5, cam kết tiếp tục tổ chức phong trào đối lập.

“Khoảnh khắc tôi trở về đất nước đang đến gần hơn. Điều sắp tới sẽ rất lớn, sẽ là một làn sóng khổng lồ”, bà Maria Corina Mach nói.

Nhà hoạt động từng đoạt giải Nobel này đã tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của ông Trump, liên tục gặp gỡ người ủng hộ và các lãnh đạo trên thế giới kể từ khi rời Venezuela vào tháng 12 năm ngoái, sau nhiều tháng phải sống lẩn trốn.

Tú Linh
Theo Reuters
#Venezuela #Mỹ tập trận #Tình hình Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe