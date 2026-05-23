Pakistan 'ngoại giao con thoi' giữa lúc Mỹ cân nhắc tấn công Iran

TPO - Iran cáo buộc Mỹ đưa ra “những yêu cầu quá đáng”, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin về khả năng Washington đang cân nhắc các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, rằng Tehran vẫn tham gia tiến trình ngoại giao bất chấp “những hành động phản bội ngoại giao và gây hấn quân sự liên tục chống lại Iran, cùng với những lập trường mâu thuẫn và những yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại” từ phía Mỹ, theo bộ ngoại giao nước này.

Trong khi đó, các hãng truyền thông Mỹ Axios và CBS News, dẫn nguồn tin giấu tên, đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc các cuộc tấn công vào Iran, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir đã đến Tehran vào ngày 22/5 và gặp ông Araghchi lúc đêm muộn để thảo luận về “những nỗ lực và sáng kiến ​​ngoại giao mới nhất nhằm ngăn chặn leo thang hơn nữa”, theo hãng thông tấn chính thức IRNA.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo rằng chuyến thăm này không có nghĩa là “chúng ta đã đạt đến bước ngoặt hay tình thế quyết định” khi vẫn còn những bất đồng “sâu sắc và rộng lớn”.

Ông Baqaei cho biết, một phái đoàn từ Qatar cũng đã có cuộc đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Iran cùng ngày. “Trong những ngày gần đây, nhiều quốc gia - cả trong và ngoài khu vực - đã cố gắng giúp chấm dứt chiến tranh. Nhưng Pakistan vẫn là bên trung gian chính thức”, ông nói.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ishaq Dar cũng đã có chuyến thăm Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của Iran - trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày, dự kiến ​​sẽ thảo luận về các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Việc giới chức Pakistan đến Tehran vào ngày 22/5, và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ lỡ đám cưới của con trai để ở lại Washington vì “những hoàn cảnh liên quan đến chính phủ” làm dấy lên suy đoán rằng tình hình đã bước vào giai đoạn nhạy cảm.

Người phát ngôn Baqaei cho biết, tình trạng của eo biển Hormuz và việc Mỹ trả đũa bằng cách phong tỏa các cảng của Iran cũng đang được thảo luận.

Tương lai của điểm nghẽn hàng hải chiến lược này vẫn là một điểm mấu chốt, với nỗi lo ngại ngày càng tăng rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng khi lượng dự trữ dầu trước chiến tranh cạn kiệt.

Ông Baqaei cũng nhấn mạnh, giao tranh cần phải chấm dứt ở Li-băng, nơi Israel và phong trào Hezbollah thân Iran vẫn đang xung đột bất chấp lệnh ngừng bắn. “Vấn đề chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng, là rất quan trọng”, ông nói.