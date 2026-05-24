Pháp luật

Bắt đối tượng cướp giật tiền, vàng của cụ bà bán vé số

An Yên

TPO - Sau khi giả vờ hỏi mua vé số và nhờ đổi tiền, Nguyễn Văn Thu bất ngờ giật bóp chứa vàng, tiền mặt của cụ bà 74 tuổi rồi bỏ chạy. Chưa đầy 10 tiếng sau, nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Ngày 24/5, Công an xã Long Hải cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Văn Thu (SN 1990, trú ấp Phước Hưng, xã Long Hải) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị M. (SN 1952), làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 23/5, bà M. đang ngồi bán vé số trên lề đường đối diện nhà thờ Hải Lâm thì một người đàn ông đi xe máy đến hỏi mua vé số.

Sau khi xuống xe, người này nhờ bà M. đổi tiền chẵn. Khi bà M. vừa lấy bóp tiền từ trong người ra, đối tượng bất ngờ giật lấy rồi lên xe bỏ chạy. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 chỉ vàng 24K, nhiều tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, xác minh đối tượng gây án.

Đối tượng Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Thu nên tiến hành bắt giữ, đồng thời thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Thu khai do túng thiếu, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản nhắm vào những người bán vé số lớn tuổi, neo đơn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

#cướp giật #bà bán vé số #vàng #TPHCM #giàn cảnh

