Mỹ nhân hạng A Trung Quốc Lưu Thi Thi tới Hà Nội

Ngày 24/5, nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Thi Thi có mặt tại Đại học Hà Nội để giao lưu với người hâm mộ trong hoạt động giới thiệu giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc. Hình ảnh tham gia chương trình của Lưu Thi Thi nhanh chóng lan truyền khắp các trang MXH. Khán giả Việt Nam khen ngợi sự chuyên nghiệp và ngoại hình nổi bật sang trọng của nữ diễn viên.

Thời tiết Hà Nội ngày 24/5, nắng nóng đỉnh điểm gần 40 độ, nhưng Lưu Thi Thi vẫn thân thiện giao lưu với người hâm mộ. Cô còn chụp ảnh kỷ niệm trên đường phố Hà Nội. Khán giả Việt tiếc nuối vì không biết tới sự kiện sớm hơn, đồng thời khen ngợi nhan sắc trẻ trung của Lưu Thi Thi.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, là ngôi sao hạng A của Trung Quốc, cô nằm trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 nổi tiếng nhất Trung Quốc gồm Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy, Đường Yên, Lưu Diệc Phi.

Lưu Thi Thi được yêu mến nhờ có khí chất thanh lịch, phong thái chuẩn mực hiếm có. Về đời tư nữ diễn viên chưa từng vướng ồn ào nào trong sự nghiệp, cách hành xử luôn thanh lịch nhẹ nhàng hiếm có. Mỗi khi xuất hiện, cô khiến khán giả trầm trồ với gu thời trang tinh tế, sang trọng, không cần hở hang sexy vẫn cuốn hút. Tại Trung Quốc, Lưu Thi Thi được khen là "mỹ nhân có cốt cách sang quý cổ điển trời ban".

Lưu Thi Thi từng nổi tiếng châu Á với bộ phim Bộ bộ kinh tâm, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Anh hùng xạ điêu, Quái hiệp nhất chi mai, Hiên Viên kiếm - Thiên chi ngân, Nữ y Minh Phi truyện. Vài năm gần đây, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với loạt phim cổ trang Hoài Thuỷ Trúc Đình (tên cũ là Hồ yêu tiểu hồng nương: Trúc Nghiệp thiên), Nhất Niệm Quan Sơn.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long hẹn hò sau khi cùng tham gia bộ phim Bộ bộ kinh tâm (2011). Đến năm 2013, cặp sao công khai tình cảm và nhận được lời chúc mừng của đông đảo công chúng. Đến tháng 1/2015, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. Tháng 3/2016, họ tổ chức hôn lễ hoành tráng tại đảo Bali, Indonesia. Lưu Thi Thi cũng được đánh giá là ngôi sao không có khát khao nghề nghiệp mạnh mẽ. Cô từng nghỉ đóng phim 4 năm để chuẩn bị cho việc sinh con.

Cặp đôi từng gặp khó khăn trong việc mang thai, đến tháng 4/2019, họ mới có con trai đầu lòng, đặt tên là Bộ Bộ.