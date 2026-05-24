Nga phóng 90 tên lửa tập kích Ukraine, phòng không Kiev để lọt hàng chục mục tiêu

TPO - Đêm 23, rạng sáng ngày 24/5, Nga đã mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), với hướng tấn công chính là thủ đô Kiev.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 23, rạng sáng 24/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 600 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 90 tên lửa các loại (1 tên lửa đạn đạo tầm trung, 2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 3 tên lửa chống hạm Zircon 3M22, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 54 tên lửa hành trình Kh-101 / Iskander-K / Kalibr).

Tính đến 9h30 sáng 24/5, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 604 mục tiêu, trong đó bao gồm 549 UAV và 55 tên lửa.

Tuy nhiên, phía Ukraine thừa nhận vẫn ghi nhận 16 tên lửa và 51 UAV đánh trúng mục tiêu tại 54 địa điểm khác nhau. Ngoài ra, mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ cũng rơi xuống 23 khu vực khác.

Không quân Ukraine cho biết thêm có khả năng 19 tên lửa Nga đã không đánh trúng mục tiêu dự kiến, song thông tin vẫn đang được xác minh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik trong đợt tập kích mới, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ cảnh báo không kích và nhanh chóng vào hầm trú ẩn.

Trưởng phòng Truyền thông Không quân Ukraine Yurii Ihnat sau đó cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh (Oreshnik) trong cuộc tấn công nhằm vào khu vực Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một đòn tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

"Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal và tên lửa hành trình Zircon... nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ở Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời khẳng định, "toàn bộ mục tiêu chỉ định đều đã bị đánh trúng".

